東京奧運聖火傳遞起步！日本女足任第一棒

日本東京奧運的聖火傳遞周四（25日）早上在福島縣展開，曾在世界盃奪冠的日本女足國家隊成員擔任第一棒火炬手，全程歷時121日，橫跨全國47個都道府縣，將有約1萬名跑手參與其中。南韓首爾有環保團體在日本大使館外示威，反對在核災地傳遞聖火及舉行奧運。

東京奧委會主席橋本聖子、奧運大臣丸川珠代、東京都知事小池百合子、福島縣知事內堀雅雄、5名東奧官方大使等人，出席在當地足球訓練中心「J-Village」舉行的聖火傳遞儀式，因應新冠疫情未有開放予一般觀眾入場。橋本致詞時表示，冀這些強大而溫暖的光為日本帶來希望；小池亦表示，希望藉此加速國家復甦。

東奧大使兼女演員石田聰美及殘奧射擊運動員田口亞希點燃聖火，由被暱稱為「大和撫子」的日本女足國家隊16名成員擔任第一棒火炬手，成員之一的岩清水梓點起聖火火炬，在當地早上9時40分起跑出發。周四會有100名跑手走遍福島縣內10個市町村，並於下午5時抵達首天的終點會場。

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