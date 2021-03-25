英格蘭遇「吉祥物」　盡情數胡

英格蘭喺溫布萊球場展開世界盃歐洲區外圍賽I組之旅，首戰對同組最弱嘅聖馬力諾。世界排名210位嘅聖馬力諾，長年都係列強點心，英格蘭贏波全取3分絕對係輕鬆任務；翻查紀錄，英格蘭近6次鬥聖馬力諾攻入37球，平均每場有6球交收，半場炒得起呢隊魚腩，今場有得睇免費直播，玩少少3.5球半場大，為睇波增添樂趣。（香港開電視77台、有線661及601台周五凌晨3時45分直播）

國家隊入波全民多1日假

聖馬力諾係歐洲足協人口最少嘅國家，只得3萬3千幾人，住喺香港太古城嘅人口仲多過佢。聖馬力諾國家隊成員大部分係業餘球員，只有部分喺意丙或以下級別球會效力，實力同英格蘭相差極遠。

一直有報道指聖馬力諾政府為鼓勵國家隊爭取士哥，只要球隊取得入球，全國國民就享有1日公眾假期，真係諗起都興奮，所以聖馬力諾球員即使明知技不如人，落到場都經常盡力進攻，呢個全攻型戰術亦對開入球大有利；聖馬力諾入到波固然好，入唔到波亦因為後防空虛，畀到對手士哥機會。

炒慣對手輪換一樣掂

英格蘭上次鬥聖馬力諾係美好回憶，「三獅兵團」2015年9月5日歐洲國家盃外圍賽作客大炒聖軍6比0，提前取得決賽周資格，今次又喺世界盃外圍賽遇到聖馬力諾，認真「老利」，當然又要大勝番場。連同上述呢一仗，英軍6次鬥聖馬力諾合共射入37球僅失1球，今場要再度大勝毫無難度。

英國傳媒預料，由於「三獅兵團」今輪國際賽最後1場仲要對波蘭，預計領隊修夫基會畀部分主力如哈利卡尼休息，加上利物浦球員全部冇入選，今場會以新人加上喺海外效力嘅捷比亞及祖迪比寧咸等人踢正選，一班生牯仔體力夠而且踢法進取，相信可以延續英軍大勝傳統，半場已經可以炒起對手，推介3.5球半場大。