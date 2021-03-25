主場擺陣例打閃擊戰　西班牙半大速炸希臘

周五(26日)凌晨世盃外歐洲區B組首輪賽事，西班牙主場迎戰希臘。「狂牛」表現時好時壞，明顯主帥安歷基仲試緊陣，不過主場出擊例打閃擊戰，務求盡數望早早鎖定勝局，希臘難擋其初段狂轟猛炸，1.5球嘅半場大更可取。（有線662及602台周五凌晨3時45分直播）

隨住沙維、恩尼斯達、大衞施華等「黃金一代」退落嚟，西班牙主帥安歷基一直想改變之前過於迂迴嘅傳控打法，加入更多直接元素，不過效果時好時壞，自佢回朝後，8戰只得3勝4和1負，當中有狂數德國6粒嘅大屠殺，亦有與瑞士各一言和嘅悶局，安帥始終未搵到心目中最佳陣容，尤其係巴塞小將安素法迪未好番，用邊個支援箭頭艾華路莫拉達，至今未有定案，因此小將拜恩基爾、丹尼爾奧莫、謝拉特摩蘭奴、上仗對德國連中三元嘅費倫托利斯，仲要爭崩頭。

希臘前鋒入球率低

希臘雖然近5仗未輸過，但對手只係塞浦路斯、摩爾多瓦之流，不宜高估，而且仍未擺脫守強攻弱嘅問題，單睇今次入選名單，以隊長巴卡斯達斯為首嘅7名前鋒，合共為希軍只入8粒，慘不忍睹。

睇番西班牙每逢主場出擊，都會採取先發制人策略，力圖初段入多幾粒奠勝，近5次主場贏晒兼上半場領先之餘，其中4次半場至少入2粒，非常搶韁，主勝及半場主勝冇乜肉食，轉捧1.5球嘅半場大好過。