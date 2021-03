隨住艾寧夏蘭特及馬田奧迪加特等新星冒起,挪威國家隊日漸受到國際注視,尋日世盃外開鑼,挪威眾星就趁住曝光機會,齊齊穿起維權Tee,為卡塔爾世界盃嘅建築工人發聲,爭取權益。

挪威眾星所穿着嘅白色Tee,心口穿住「Human rights. On and off the pitch」意思即係「場內場外都有人權」,呢個抗議舉動矛頭指向卡塔爾世界盃。報道指,自從卡塔爾於2010年獲得2022世界盃決賽周主辦權,已有超過6500名外籍勞工在建設相關設施中死亡。

英國《衞報》報道,挪威足總曾為此事討論是否抵制卡塔爾世界盃,結果有202人支持,46人反對。挪威國家隊以往實力一般,多佢一隊唔多,抵制世界盃都冇咩影響力,但依家挪威有「未來球王」艾寧夏蘭特,如果今次外圍賽成功出線取得決賽周席位,再發起抵制行動,其影響力就大得多。