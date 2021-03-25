財政公平法案將取消　4巨星同隊不是夢？

歐洲各大傳媒報道，在疫情打擊下，歐洲足協正計劃取消財政公平競技法案，放寬球會自行籌集資金及開支嘅自由度，以後不予限制，專家認為此舉符合現時球圈環境同實際需要。

財政公平競技法案於2010年推出，用意係避免有錢球隊「以本傷人」，破壞球圈生態，讓弱少球會都有健康發展空間，不過經過今次疫情，咩生態都破壞晒，專家們觀察所得，歐洲整體球圈損失超過80億歐元(約733億港元)，大多數球會都錄得虧蝕，收入大減，如果再根據球會收入比例來定出球會開支，即係唔使搞。

在此前題下，歐洲足協打算不再干預各隊開支情況，亦即回復舊制，所有開支及收入由球會自行決定，換句話講，只要球會有財力，可以買晒所有球星，就如千禧年初嘅皇馬「6條煙」。

西班牙《阿斯報》分析指，以往曼城及巴黎聖日耳門都因為財政公平競技法案受限制，唔可以太過份花錢買人，但如果法案取消，呢兩隊就可以憑無限金錢擴軍，買齊美斯、C朗、麥巴比、夏蘭特4巨星不是夢！雖然可能出現兩隊獨大，但佢哋嘅資金流入球市，搞活球圈，最終都係整體得益。