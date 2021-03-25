世盃洗禮谷起信心　歐國盃吼法國英格蘭

受疫情影響，原定去年夏天舉行的歐國盃決賽周延至今年上演，上屆以主辦國身份於決賽落敗的法國，3年前用世盃冠軍成功掃走陰霾，今屆以世盃原有班底捲土重來，無論實力、經驗都有相當保證，冠軍心水首選；至於近年人才輩出的英格蘭很大機會有「半個主場之利」，加上經過2018世盃洗禮，爭標信心大大提升，冠軍值得兼投。

2020歐洲國家盃原定於去年夏天舉行，但受新冠肺炎疫情影響，結果延至今年6月11日至7月11日上演，而且受各國防疫條例限制，能否按照原定計劃由12個國家聯合主辦亦是未知數。

與3年前世盃冠軍陣容比較，法國基本上變化不大，王牌前鋒基利安麥巴比踢法日趨成熟，威力有增無減，中場尼高路簡迪、保羅普巴臨近季尾先後回勇，加上由華拉尼、洛里斯領導的防線依然穩健可靠，無論整體人腳、配撘及經驗都無懈可擊。

法國今屆決賽周雖被編入死亡之組，同組對手包括上屆冠軍葡萄牙、傳統勁敵德國及歐洲新貴匈牙利，不過法國近年鬥強隊贏多輸少，加上小組首、次名及4支最佳成績第3名都可以出線，以法國實力絕對有權走得更遠。

如按照原定計劃，今屆歐國盃2場準決賽及決賽都會安排於倫敦溫布萊球場上演，對於向來在主場發揮特別出色的英格蘭來說自然是好消息。「三獅兵團」於上屆世盃雖然僅得殿軍，但已是近28年以來世盃的最佳成績，成功衝破心理關口，今屆歐國盃有力更上一層樓。