踢過西甲嘜美斯　巴爾拿嚟傑志望圓冠軍夢

為爭取衞冕港超聯冠軍，及衝擊「亞冠盃」這項亞洲頂級賽事，傑志今季作出不少矚目收購。其中羅致具逾150場西甲經驗的巴爾拿，顯示「藍鳥」誓要闖一番成就的決心。今集《港超專版》請來這位曾在歐洲頂級聯賽留下過腳印的西班牙中場，一談過往的經歷和成為傑志球員的期望。

文：黃雋謙／圖：鄧曉欣

問：2003至2007年期間，您曾經喺巴塞隆拿青年軍受訓，首先請您簡述當年嘅經歷。

巴爾拿：喺我13歲前，我其實係踢馬拉加青年軍，直至有一次去咗巴塞隆拿參觀，我就決定轉去巴塞青年軍。喺拉馬西亞度過嗰5年，我感到非常幸運能夠擁有一班優秀嘅隊友同教練，佢哋嘅足球理念非常清晰，就係「取得皮球，主導球賽」！由控球權開始進攻，防守時個思維都係要搶到個波。點解？因為足球比賽就係要將個波擺入網，如果對手冇波在腳就冇機會進攻，呢個係最簡單嘅方法，去理解巴塞足球嘅理念。

問：執行巴塞足球最出色嗰位教練，非哥迪奧拿莫屬，咁您青年軍嗰陣有冇同佢合作過？

巴爾拿：好可惜冇！（苦笑）當佢正式教巴塞一隊嗰陣，我已經去咗愛斯賓奴。雖然我同佢冇喺球隊相遇過，但我都曾經畀「哥帥」依家喺曼城嘅助教Rodolfo Borrell教導過2年。

問：您出道嗰陣正值西班牙足球盛世，西班牙國家隊當年橫掃2008年歐國盃、2010年世界盃等唔同錦標，當中您有冇曾經受到國家隊成員嘅啟發？

巴爾拿：當時我已經係職業球員，所以又冇咩特別受到啟發，但我好敬重佢哋咁多位。如果要我講一位球員嘅名，我會話係恩尼斯達，我好欽佩佢嘅球技，要成為一位好嘅球員，一定要觀察恩尼斯達點樣踢波，但我始終好難達到佢嘅水平，因為佢真係屬於頂級！

問：咁您有冇曾經憧憬過自己可以入選大國腳，同呢班頂尖球星並肩作戰？

巴爾拿：我曾經入選過西班牙U21同U17國家隊，仲贏過「歐少盃」季軍，可惜一直無緣入選大國腳（笑）。當然每個人都會夢想自己可以入到國家隊，但你知西班牙隊高手如雲，要入去唔係咁易嘅！

問：您曾經征戰過157場西甲賽事，可以分享幾件印象深刻嘅事嘛？

巴爾拿：最深刻嘅一定係我嘅西甲「地標戰」，嗰場由愛斯賓奴對維拉利爾（2009年10月4日）。我哋上半場就已經打少個，教練下半場換咗我落去，最終同對手踢成0比0，係相當滿意嘅賽果，對我嚟講亦都好似夢想成真咁，我永遠唔會忘記呢一日！

問：可以講多單有趣嘅事嘛？

巴爾拿：當然可以！2009至10年球季，當時愛斯賓奴由普捷天奴執教，有一場波要對哥迪奧拿領導嘅巴塞隆拿。我認為嗰陣嘅巴塞係史上最強，佢哋有好強嘅意識同頻率，而嗰場波我防守嘅對象係沙維、美斯同伊巴謙莫域。佢哋真係好強，踢完場波後我成個人散晒咁濟！但我哋表現非常之好，儘管對方主導比賽，但幾乎射唔到一腳波，最後我哋竟然逼和到巴塞0比0！賽後我仲畀法國報章《隊報》選入嗰星期嘅歐洲最佳11人添！

問：咁您認為遇過嘅對手入面，邊一位係最強？

巴爾拿：我曾經同過好多世界級球員交手，包括我偶像魯爾！仲有伊巴謙莫域、亨利、尼馬、C朗、沙維等等，但喺我眼中，始終最強嘅一定係美斯，佢係我遇過最難應付嘅對手。

問：喺2013年華歷簡奴對巴塞隆拿嘅西甲賽事，您同美斯喺賽前未有互相握手，外界曾揣測您同佢之間有不和，請問您可以就呢件事講番當年嘅情況嘛？

巴爾拿：當時只係一個誤會，可能因為之前一次交手比賽非常緊湊，我哋有啲碰撞，但嗰場波我哋實際上冇任何拗撬，或者佢之後有少少嬲咗我（苦笑）。我同美斯嘅關係就好似普通嘅對手咁，我雖然唔係佢嘅好朋友，可能只係「Hi Bye Friend」，但至少我同佢之間冇任何問題。

問：您曾經為墨爾本勝利踢過「亞冠盃」，依家有機會為傑志再戰呢項賽事，有咩目標？

巴爾拿：「亞冠盃」係一項好有競爭性同好難踢嘅比賽，但我希望今屆可以幫傑志做得更好。我嘅諗法係循序漸進，首先打第一場波我哋個目標係要贏，然後先再諗第二場，但前提我哋每一場之後都要有所提升，然後一場一場去挑戰，嘗試做到最好。

問：以您暫時喺港超踢咗幾場比賽嘅經驗，您點睇港超呢個賽場？

巴爾拿：我暫時踢咗唔多比賽，對其他對手仲未係太過掌握，但就可以講講自己嘅球隊。傑志係一支優秀、大規模嘅球隊，球隊有好強嘅野心去贏聯賽冠軍，亦好渴望喺亞洲賽攞到好成績，我認為傑志係一隊好正面嘅隊伍。

問：喺聯賽對冠忠南區嘅比賽入面，您射入咗球精彩絕倫嘅遠射，請您講講對呢球「世界波」嘅感受。

巴爾拿：喺我嘅職業生涯入面，我經常都踢防守中場呢個位，但我曾經都打過進攻中場。嗰刻場波仲係0比0，我覺得自己可以上前參與多啲進攻，我希望入波同幫球隊贏波，所以就上前試一腳，點知仲射得咁靚！

問：喺您嘅職業生涯從未贏過冠軍，今年嚟到傑志，贏錦標係咪您其中一個大目標？

巴爾拿：係！當我12歲時，曾經贏過嗰個年齡層嘅錦標，但直至踏上職業足球就從來冇贏過冠軍，因為你知道喺西班牙踢波，如果唔係踢皇馬或者巴塞係好難贏到，所以我對於冠軍一直都好渴望（笑），希望喺傑志贏到聯賽冠軍，達成我嘅心願！

問：您同傑志嘅隊友相處咗接近4個月，有冇邊位球員係同您感情最要好？

巴爾拿：加維蘭！佢係我嘅「情人」（笑），由第一日嚟到傑志開始佢就幫助我，我感謝佢為我做嘅一切，同埋佢都係我嘅鄰居，所以我哋經常喺埋一齊，佢就好似我嘅兄弟咁！

巴爾拿Profile

全名：José Raúl Baena Urdiales

出生日期：1989年3月2日（32歲）

國籍：西班牙

位置：中場中、防守中場

身高／體重：1米81／75公斤

現效力球隊：傑志

曾效力球隊：愛斯賓奴、華歷簡奴（西甲）、CF格蘭納達（西乙）、墨爾本勝利（澳職）、艾杜美圖斯（希臘超）

今季上陣／入球：8場／1球