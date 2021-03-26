伊巴謙莫域「戰神回歸」！闊別瑞典國家隊近5年後，39歲嘅伊巴謙莫域周五(26日)復出國際賽，喺世盃外歐洲區賽事主場對格魯吉亞正選上陣，賽前強調自己會係「關鍵人物」嘅伊巴謙莫域果然冇令球迷失望，獻出勁瀟灑助攻炮製全場唯一入球，帶領瑞贏1比0旗開得勝。

【伊巴謙莫域精彩助攻影片】：

瑞典領隊贊尼安達臣今場排出伊巴謙莫域同21歲嘅阿歷山大伊沙克做雙箭頭，有意思嘅係，當伊巴謙莫域喺1999年9月代表馬模上演職業生涯第1戰，之後2日就係阿歷山大伊沙克出世嘅日子。自2016年歐國盃後再披瑞典戰衣，伊巴謙莫域喺35分鐘盡顯功架，禁區內接應長傳心口控定，再好似生咗後眼咁第1時間勾畀身後嘅域陀卡里臣射入。

瑞典憑呢個入波喺B組旗開得勝，伊巴謙莫域亦喺完場前6分鐘被調離陣，為周一(29日)凌晨作客科索沃準備。伊巴謙莫域今次復出，更打破傳奇門將拉維利紀錄(38歲59日)，成為瑞典國家隊史上最大年紀上陣球員，果然係寶刀未老。

伊巴謙莫域賽後表示：「感覺非常之好！我覺得自己好似第1次代表瑞典上陣，我認為自己可以有更多貢獻，但無論如何，今場拎到勝利先係最重要嘅事。」今場係伊巴謙莫域第117次代表瑞典國家隊上陣，相信之後仍會陸續有來。