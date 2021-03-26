文仙尼延續意軍不敗紀錄　邦路斯100次戴帽

上屆被淘汰無緣決賽周嘅意大利爭取重返世界盃舞台有好開始，周四深夜喺世盃外歐洲區C組贏得輕鬆，以2比0擊敗北愛爾蘭，主帥文仙尼亦延續自己執教意軍嘅不敗紀錄。

杜文尼高貝拉迪及恩莫比尼喺上半場各入一粒，為意大利奠定勝局，打響頭炮全取3分。意大利上屆於2018年世界盃外圍賽出局，是60年來首次無緣決賽周，而文仙尼隨後即執教這支四屆世盃冠軍，連同今仗佢執掌意軍嘅連勝紀錄已擴大至23場。佢賽後表示：「上半場佢哋踢得好出色，我哋應該可以再有入球；未來五個月大家都要繼續努力，呢仗係重要嘅開始。」

今仗亦喺33歲後衞邦路斯為國家隊出戰嘅第100場，佢同隊長基亞連尼、艾馬臣柏美尼及費奧倫斯組作四人嘅防守。「上屆世界盃我哋喺外圍賽出局係一個好大嘅打擊，今次我哋一定要戰勝，爭取到底。」邦路斯喺個人社交網亦為自己100次戴帽表示興奮:「100次披上藍戰衣，好激動，每一次都似第一次同樣興奮，感謝！」呢位祖記球星於2010年3月加入國家隊，踢咗100場，為意軍攻入7球及交出6次助攻。