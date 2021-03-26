【F1開鑼】點解47？小舒麥加搵冰人攞料

新一季F1周末在巴林揭幕，今季可謂話題多多，「黑帝」咸美頓挑戰紀錄性的8屆總冠軍，當然是當中看點，而離開F1車壇兩年的阿倫素回歸，能否重現昔日風采，也是車迷期待；然而「舒麥加」再出現在F1賽道上，熟悉而令人懷念的名字，將迎來新鮮與期盼。

剛於周一渡過22歲生日的米克舒麥加去年確認成為夏斯車隊的今季車手，背負着「車神之子」的他對於即將出戰感到興奮：「想想看，現距離我父親開始他的第一個比賽，已經過了30年」他透露開季前已不時向前輩攞料，當中包括豐富經驗的芬蘭「冰人」拉哥倫：「很多時都與拉哥倫一齊試車，跟他一起特別愉快，而且可以從他口中取得不少資訊及比賽貼士。」

將會迎來職業生涯第19個賽季的拉哥倫，對於這位當年的戰友之子亦格外照顧，41歲的「冰人」說：「他令我想起了他的父親，看到米克的進步我都很興奮，希望他比賽有好表現。」米克舒麥加選擇了以「47」作為自己戰車號碼，「7」是代表父親舒麥加7次贏得F1總冠軍，而「４」是他自己在F3的號碼。

今季F1共設23站，周日於巴林上演揭幕戰，爭奪破紀錄8屆總冠軍的「平治車王」咸美頓及紅牛的麥斯韋斯塔本均成為首站的奪標大熱。

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