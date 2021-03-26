港超聯　標準流浪惡鬥東方龍獅

周六（27日）港超聯頭場下午3時鳴笛，標準流浪於主場斧山道運動場迎戰東方龍獅。流浪接連賽和傑志及理文，士氣高昂；近3場不勝的東方為重回正軌，勢必全力出擊，龍爭虎鬥球迷等睇好戲！

今場是標準流浪相隔4個月後，再次回到主場作賽，教練賴嘉輝指狹窄場地有利防守，但球隊會嘗試在對手身上搶分：「我哋睇咗好多東方嘅片，佢哋弱點唔多，所以真係要把握每次埋門，希望攞到分。」他透露上仗傷出的基藍馬，仍需視乎康復進度才能決定今仗能否披甲。

流浪本月先贏晉峰，及後再賽和傑志和理文，接連搶分攀升至中游位置，「賴Sir」表示：「我哋目標都係一步一步嚟，唔想畀球員太大壓力，希望每場波都搶到分，去到次循環中段睇下咩排名，先決定最後目標係咩。」

李志堅：場地狹窄係挑戰

東方龍獅在緊密賽程下球員明顯現疲態，可幸今場賽前終於有7日時間調整，球隊總監兼主教練李志堅直言今次喘息機會難逢，奈何隊內傷兵問題仍未解決，除利馬、杜度及鍾偉強外，上仗射入扳平一球的艾華頓亦加入「十字軍」名單，「堅Sir」透露其傷勢未算嚴重，但仍需時間康復。

「堅Sir」又坦言流浪近期頻頻在強隊身上搶分，今日造訪狹窄的斧山道運動場將是一大挑戰：「自從港超濃縮咗，隊隊波都會有威脅，流浪更加係一支唔錯嘅球隊，只能夠自己小心啲。」