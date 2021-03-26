周健宏開Kpop舞蹈學校　準備半場表演！

成為咖啡店、外賣店老闆之後，滿貫中鋒周健宏最近又有新搞作！這次他和兩位舞者合作，開設K-pop舞蹈學校，推廣韓國跳舞文化之外，他希望未來能將舞蹈表演加插於甲一籃球比賽，令球賽更有氣氛！本地籃球賽事有望回歸，「肥宏」對此感到期待，「我已有3年沒有正式比賽，當然很想念比賽的日子。目前自己和球隊狀態良好，希望盡快有復賽的詳情吧。」

中韓混血兒周健宏一向以推廣韓國文化為己任，其舞蹈學校名為「K-Style Academy」，專門教兒童跳K-pop。「不！我不會跳舞的，但有次我去朋友家，見到只有6、7歲的小朋友竟然識唱Blackpink的歌，又學她們跳舞，才令我靈機一觸！」肥宏表示，新一代深受韓國流行文化影響，不少「00後」都是聽韓國流行歌長大，相信K-pop舞蹈亦有一定市場，「其實跳舞絕不代表學壞，K-pop也不只是性感，當中亦有很多值得欣賞的地方。跳舞其實是全身運動，是種很健康的活動，我們希望以一個親民的價錢，讓小朋友多做運動，感受跳舞的樂趣。」他表示開舞蹈學校不是要「造星」或送學員到韓國做「練習生」，而是將跳舞打造一個健康的形象，將來可以在籃球、足球賽事中場作表演。

「肥宏」的兩位拍檔Cherie和Krystal分別是本地舞團Diamondzhk及9nymph的成員，二人將兼任舞蹈學校的導師。原來她們都曾於周健宏的咖啡店打工，每天收工練舞，和舞團一起拍「cover片」已是她們一大樂事。「跳舞是很開心的事，好想和大家分享這個喜悅，想讓更多小朋友可以愛上跳舞。」Cherie表示，雖然跳舞收入不多，更可以說是「吃力不討好的興趣」，但這絕不減弱她的熱情，「每次跳起K-pop都會有種青春的感覺，愈跳愈年輕！」課程特別之處在於小朋友每學完一支舞都會拍片，讓家長一起見證小朋友的努力成果。20歲的Krystal感激「肥宏」給予她們這個寶貴的機會，「如果沒有跳舞，我都不知道自己可以做什麼，這個機會一定會珍惜。」

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