曼聯今夏第一簽曝光　7.3億買全能中場

西班牙《阿斯報》爆料，指曼聯計劃收購馬德里體育會中場馬高斯洛蘭迪，向呢支西甲勁旅開出8,000萬歐元(約7.3億港元)轉會費，令馬體會難以抗拒。紅魔鬼並願意以雙倍人工，利誘馬高斯洛蘭迪加盟，對於簽入呢位26歲西班牙國腳志在必得。

馬高斯洛蘭迪今季表現大熟大勇，為馬體會各項賽事上陣36場，射入10球及9次助攻，已經吸引多間豪門球會注意，當中以曼聯最有誠意，甚至已經開出明碼實價8,000萬歐元轉會費。據悉，馬體會原本冇打算出售馬高斯洛蘭迪，但當管理層知道紅魔鬼報價之後，又重新考慮交易嘅可能性。

由於受到新冠肺炎疫情打擊，多間西甲球會陷入財困，馬體會之前已經要求球員減薪，曼聯針對呢點，向馬高斯洛蘭迪開出佢現時嘅雙倍人工，希望打動佢成「魔」。

馬高斯洛蘭迪出身於皇馬青年軍，2019年6月被皇馬出售畀馬體會，當時轉會費只係3,500萬歐元，佢大踢爭氣波，成為馬體會今季排西甲榜首嘅功臣，並成為西班牙國家隊主力，上場世界盃外圍賽對希臘，佢踢足全場，可惜球隊被逼和1比1。