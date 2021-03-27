渣古又出動！幫比利時鬥捷克

世界盃外圍賽歐洲區，經過首輪賽事之後，嚟到第二圈爭鬥將會更加激烈，周六深夜捷克對比利時，將會係爭E組首名嘅關鍵。

捷克上仗盡顯氣勢，6比2大勝愛沙尼亞，中場嘅湯馬士蘇錫克入3粒，成為球隊史上首個喺世盃外大演帽子戲法嘅球員，呢位效力英超韋斯咸嘅中場今季愈踢愈勁，仲係「錘仔幫」嘅首席射手，佢絕對係比利時最大嘅眼中釘。

不過，比利時上仗首演都好搶鏡，雖然「渣古」盧卡古遲歸隊，但無影響表現，仍然弗到爆，消息話盧卡古近期咁弗，原來聽營養師建議，戒食薄餅同意粉，家陣餐單只有白肉，成功減咗16磅，難怪喺意甲同國家隊都可以keep住入波啦。

直播表

周六1:00pm 日聯盃 德島漩渦 Vs 大分三神

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周六6:20pm 澳職 珀斯光輝 Vs 紐卡素噴射機

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周六10:00pm 世盃外 黑山 Vs 直布羅陀

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周六10:00pm 世盃外 俄羅斯 Vs 斯洛文尼亞

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周日1:00am 世盃外 克羅地亞 Vs 塞浦路斯

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周日1:00am 世盃外 荷蘭 Vs 拉脫維亞

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周日1:00am 世盃外 挪威 Vs 土耳其

有線662、602台

周日3:45am 世盃外 捷克 Vs 比利時

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周日3:45am 世盃外 塞爾維亞 Vs 葡萄牙

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周日3:45am 世盃外 愛爾蘭 Vs 盧森堡

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