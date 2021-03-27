港超聯　愉園狙擊冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）安排兩場激戰，當中尾場愉園將於旺角大球場與冠忠南區上演榜尾搶分激鬥。聯賽至今尚未「開齋」的「快活谷」，仍然盡力尋找首場勝仗，向外界證明實力；賽前位居榜末的冠忠南區，遭遇聯賽4連敗後亦希望盡快反彈，惡鬥一觸即發。（on.cc東網周六下午5時30分直播）

愉園上仗以一球僅負天水圍飛馬，主教練鮑家耀對球隊防守表現感滿意，除了一次犯錯導致失波外，其餘時間皆能阻擋對方進攻，可惜球員未能把握入球機會，認為打和才是理想賽果。今場對手冠忠南區目前同樣身處榜下游，「鮑Sir」坦言屬硬仗：「我緊係想贏波幫球隊沖喜下，但南區輸咗咁多場，同我哋一樣都好想攞呢3分，兩隊都唔會想輸，所以預咗會好肉緊同謹慎。」愉園今仗有後防林衍廷停賽，幸好尼日利亞「獵豹」羅拔奧度已經復操，有望趕及披甲，可望加強球隊反擊之速度。

朱偉鈞：要改善埋門決心

「快活谷」近3場未能取得入球，前鋒朱偉鈞認為組織上沒太大問題，惟埋門一腳明顯決心不足，加上米基爾狀態未足及羅拔奧度因傷缺陣，影響球隊攻力。「偉鈞」表示南區後防身型雖然高大，但速度及轉身較慢，球隊可在此方面着手，並希望自己能夠取得入球。

冠忠南區上仗一球不敵晉峰，遭遇4連敗跌落榜尾，主教練列文坦言落敗滋味並不好受，強調球隊正處於困難時期，但他對陣中球員依然充滿信心：「只要佢哋開始入到番波，信心就會返番嚟。」南區今仗有主力門將謝德謙刑滿復出，列文承認今場3分極為重要。

夏志明呼籲隊友踢出部署

早前傷愈復出的夏志明，上仗對晉峰是復賽後首次踢足全場，「子彈」表示狀態正逐步提升：「自己感覺係好好多，起碼體能上已經可以跟到，依家最緊要係攞番嗰球感。」作為球會隊長，夏志明承認要帶領球隊走出低潮非易事，並呼籲每位球員都要負起責任，信任教練部署，方可發揮最佳實力。

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