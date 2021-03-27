曼聯知錯了　轉軚要同連格續約3年

連格被曼聯外借去韋斯咸之後，表現大勇，除咗為「錘仔幫」喺英超7次上陣，射入5球及2次助攻之外，上場世界盃外圍賽為英格蘭披甲，亦有精彩演出，全場有10次射門，包括5次中龍，仲有1次助攻。根據英國《太陽報》爆料，曼聯領隊蘇斯克查見到連格重拾顛峰水準，打算畀佢多1次機會，準備今夏同呢位28歲中場續約3年。

連格過去2季喺曼聯，表現強差人意，曾經超過1年時間，未能喺英超入波或者助攻，更被網民寸係「零格」，結果今年1月被外借去韋斯咸。連格大踢爭氣波，佢交出亮麗數據，令球迷大感驚喜，並獲得英格蘭主帥修夫基垂青，相隔2年之後，再次入選國家隊。

據悉，蘇斯克查亦被連格嘅表現所征服，唔止今季結束之後，會收番佢，並願意向佢開出3年新合約。連格現時周薪為10萬鎊，預料續約之後可以獲得加人工。

連格現時只剩下1年幾合約，韋斯咸方面希望用1,500萬鎊至2,000萬鎊轉會費買斷佢，連格早前向國家隊報到時，更加身穿韋斯咸隊服，仲話最希望有穩定上陣時間，似乎想長留「錘仔幫」，蘇斯克查嘅如意算盤未必打得響。