C朗再度登場！火併塞爾維亞入波未？

今晚世盃外歐洲區A組續演好戲，塞爾維亞主場硬撼葡萄牙。雙方首仗均旗開得勝，不過葡萄牙上仗贏得肉酸，隊長C朗更加食白果堅失威，今仗誓要入多幾粒，向伊朗名宿戴伊嘅國際賽入球紀錄進發，何況近年碰頭食住塞爾維亞，客勝值得捧場。(有線661及601台周日凌晨3時45分直播)

葡萄牙日前於首仗世盃外對魚腩阿塞拜疆，唔單止隊長C朗擔正，仲有貝拿度施華、安達施華等壓陣，而般奴費南迪斯、祖奧菲歷斯亦有後備落場，精銳盡出之下，全場有多達31次攻門，最終竟然只靠對手嘅烏龍波小勝1比0，非常羞家，C朗無論遠射定出埋倒掛都唔入，冇晒飛士。呢位性格巨星一向唔衰得，依家佢喺國際賽累積102球，只差7粒就可拍住伊朗名宿戴伊，成為國際賽入波最多球員，上仗遇弱卻錯失數胡機會，已經激到佢紮紮跳，今仗必搵塞爾維亞祭旗。

塞爾維亞防守欠穩

塞爾維亞喺名宿兼新帥史杜高域領軍，日前於首仗世盃外以3比2擊敗愛爾蘭，佢下半場「撳掣」換入阿歷山大米祖域即省兩粒，成為關鍵，雖然成功打響頭炮，但唔好忘記愛爾蘭喺之前7仗全部交白卷，佢哋竟然呢場入到兩粒，可見塞軍防守唔多穩陣。翻查紀錄，兩軍近4次交手，葡萄牙取得3勝1和未輸過，擺明格食格，客勝捧得過。

法達斯維

葡萄牙近4次對塞爾維亞成績

3勝 75%

陣容圖

塞爾維亞

迪米杜域

尼高拉米連高域 米祖域 史查軒查柏夫洛域

米蘭古積 沙沙盧傑 烏洛斯拉錫 馬斯莫域

杜辛泰迪治

盧卡祖域 阿歷山大米祖域

葡萄牙

安東尼盧比斯

薛迪索拉斯 荷西方迪 魯賓戴亞斯 祖奧簡斯路

貝拿度施華 般奴費南迪斯 魯賓尼維斯

迪亞高祖達 安達施華 基斯坦奴朗拿度