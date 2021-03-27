賽馬會香港優秀教練選舉　沈金康11度獲獎

「2019賽馬會香港優秀教練選舉頒獎禮」周六(27日)在疫情下首次以網上形式舉行，得獎教練名單多達205人，以表揚佢哋致力協助香港運動員在國際賽事爭取佳績，以及對本地體育發展嘅付出同貢獻，全年最佳教練個人項目高級組得主，就係香港單車隊總教沈金康，亦係佢自2000年起至今第11次獲獎，恭喜晒！

得獎名單如下：

全年最佳教練獎

個人項目高級組：沈金康 (單車)

團體項目高級組：劉南銘 (殘疾人羽毛球 - 傷殘人士)

個人項目青少年組：Herve Dagorne (單車)

團體項目青少年組：梁勤輝 (壁球)

優秀服務獎：徐梓熙 (滑浪風帆)

最佳教練培訓工作者：雷雄德博士 (獨木舟)

最佳隊際運動教練獎：Paul John (欖球)

另外，一共有116位教練榮獲精英教練獎，而社區優秀教練獎同學校優秀教練獎就分別由41位教練同41位中、小學嘅全職教師奪得。

例如向師傅向柏榮，喺武術項目獲得精英教練獎。

至於曾海蘭，亦喺社區優秀教練獎名單榜上有名。

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