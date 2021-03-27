港超聯　森巴幫發威　東方龍獅挫標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）頭場對決，造訪斧山道運動場的東方龍獅，靠迪高、盧卡斯及辛祖一班「森巴幫」發威，以3比1擊敗比賽尾段有林學曦破蛋的標準流浪，重嚐取勝滋味。

之前多次逼和強敵的標準流浪，今仗主場出擊當然希望乘勢再搶分，開局初段，靠林嘉緯組織攻勢，流浪多次攻入東方龍獅半場，但威脅埋門機會不多之餘，更有箭頭人物亞加斯圖因傷被逼退下火線。東方龍獅站穩陣腳後，開始發動攻勢，20分鐘，盧卡斯接應長傳頭槌攻門，被奧利斯接實。7分鐘後，費蘭度右路發難，推入大位起腳，僅射中網側。32分鐘東方龍獅打破僵局，李嘉耀落底傳中，利馬一腳彈給從後殺上的迪高，後者窩利勁射眉底入波，東方領先1比0。39分鐘，流浪獲得扳平的黃金機會，林嘉緯交出直線，祖連奴單刀赴會，可惜面對出迎的葉鴻輝射失。

換邊後，落後的流浪率先搶攻，46分鐘，祖連奴殺入禁區，但遲遲不起腳被人解圍。東方龍獅很快搶回主動權，51分鐘，辛祖左路推大位妙射，皮球僅僅高出。僅僅1分鐘後，盧卡斯帶入禁區起腳被擋出，混亂中再補射，回防的盧均宜未能成功解圍，東方領先至2比0。東方得勢不饒人，60分鐘，辛祖禁區人堆中起腳篤射得手，東方贏到3比0。大比數落後的流浪全力反撲，後防兵力大減情況下，反而令東方進攻球員有更多發揮空間，83分鐘，後備入替的王力威殺入禁區傳中，盧卡斯轉身施射，被奧利斯救出。比賽後段流浪成功破蛋，89分鐘，林學曦接應傳中窩利射入，追成1比3。最終雙方未能再增添入球，東方龍獅成功以3比1擊敗標準流浪。

標準流浪教練賴嘉輝，賽後承認亞加斯圖早早傷出，打亂了球隊的部署：「今嗰禮拜好多練習都係圍繞住亞加斯圖，畀球隊去做反擊，突然間亞加斯圖傷咗，冇咗重心球員，（部署）係亂咗嘅。」過去幾仗曾守和傑志及理文，但今場球隊缺少基蘭馬及法蘭度一對主力中堅，防守明顯更吃力，「賴Sir」解釋是為下場對愉園作準備，今場的戰況多少是在教練團預期之內。他希望球隊吸取教訓，不要因落敗而失去鬥志，強調不會因此而怪責球員，最後他不忘對尾段球員爭取入球的鬥心表示讚賞：「去到尾段，就算輸緊3球，大可以猜住踢保留體力等完場，但佢哋冇放棄爭取每一個入球機會。」

今場倒戈面對舊主的林學曦，奮戰至最後一刻，並為標準流浪射入破蛋一球。復賽前狀態火熱的「學曦」曾多次有斬獲，復賽後，「學曦」等待超過一個月，終於再嚐入球滋味，他坦言入球效率不及之前，和自己位置變動有關：「復賽之前踢中鋒，之後就去咗踢翼鋒，可能因此入球機會少咗。」他補充無論出現在任何位置，最重要依然是能夠幫助球隊取得好成績。

經歷3場不勝之後，東方龍獅終於重返勝軌，球隊總監兼主教練李志堅認為比賽最後時刻的失球是美中不足，但形容今場勝仗非常重要：「其實場場都辛苦，贏波當然開心，希望可以保持到今場嘅心態。」「堅Sir」提到3比0領先之後，球隊在進攻上，有空間去作更多不同的嘗試，對應付日後不同類型的比賽有幫助。