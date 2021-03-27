港超聯　愉園冠忠南區各轟一粒　握手言和

周六（27日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，兩支近況低迷的球隊愉園和冠忠南區，會師旺角大球場，爭取擺脫連敗厄運。兩軍激戰90分鐘仍未能分出勝負，各一言和，雙方同得5分，在積分榜排名不變，愉園續以較佳得失球差，力壓榜尾的南區排第7位。

近仗2連敗的愉園，近來因職、球員涉嫌發表不當言論，被捲入性別歧視爭議，他們今仗復用艾迪比帝和傷愈的羅拔奧度任正選，開賽3分鐘遂創造出第一個攻勢。林樂賢開出角球，米基爾施射被把關的蔡子濤接實。不過首席射手羅拔奧度，3分鐘後便接應查理史葛助攻，尾柱頂成1比0，助「快活谷」6分鐘先拔頭籌之餘，兼攻入個人今季第6球。

極希望終止頹勢的南區反撲，19分鐘柏度右路罰球勁射，被屠俊翹雙槌打出。1分鐘後愉園米基爾操刀的中路自由球同樣精彩，惟被蔡子濤撲走。夏志明22分鐘左路叩關，帶入中間勁射亦告無功而還。

南區33分鐘迎來黃金機會，復任正選的「肥彭」史提芬彭利拿，力壓潘沛軒頭槌二傳，夏志明近門起腳竟被盧斯安奴護空門。不過穿起白色球衣的南區，40分鐘便憑川瀨浩太接應夏志明傳中頂成1比1，雙方半場打成平手。

換邊後冠忠南區搶攻，「肥彭」入楔接應夏志明傳中勁射「撻Cue」斜出。盧斯安奴繼上半場護空龍後，59分鐘再次「救駕」成功，門前擋走佐佐木周的抽射。「快活谷」2分鐘後分別由查理史葛和黃浩然腳踢頭頂，皆敵不過蔡子濤的「十指關」。

主導形勢的南區繼續施壓，69分鐘夏志明頭球二傳給許宏鋒左腳勁射，潘沛軒以身相許將皮球擋走，化險為夷。比賽末段，南區入球功臣川瀨浩太與米基爾「火星撞地球」，各自頭崩額裂，要由軍醫入場治理。

補時階段，潘沛軒開出角球，羅拔奧度批頂偏離目標。結果兩軍下半場再無進帳，憑上半場的入球以1比1踢成平手，各得1分。

雖然僅取得1分，但冠忠南區總算終止5連敗噩運，主教練兼球員列文亦對結果感滿意：「好正面，我哋創造咗起碼8至9次黃金機會，只要喺門前更加冷靜就可以入到波。球隊經過之前幾場波後態度好好，每位球員為咗身上呢件衫畀盡100%，嘗試改善依家呢個環境。」被問到早前經歷多場敗局，他本人曾否感受到壓力時，他回應：「壓力係足球嘅一部分，如果承受唔起就唔應該參與職業足球。而重要嘅係喺壓力面前點樣應對，呢場波我哋展示出一支團隊嘅態度，我哋本來就應該要係咁，嚟緊要開始把握機會，就可以贏比賽。」

愉園中場查理史葛表示，經過兩連敗後，球隊今仗表現令人滿意。他指自己近期經常尋找機會射門，可惜皆中柱中楣，也有被對手撲走，他期望入球盡快到來。