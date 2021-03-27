港超聯　愉園回應指控：望球證執法水平提升

愉園上周日（21日）與天水圍飛馬的港超聯賽事，職、球員於比賽途中及賽後，屢因不服女主裁判員羅碧芝的判決而投訴，當中言論更涉及性別歧視和性騷擾。「快活谷」總監潘文迪周六（27日）晚上，親自公開回應上述事件，表示事件正在審議，球會亦不方便回應太多，惟他透露球會已就早前，對晉峰及天水圍飛馬的2場聯賽賽事去信足總，希望球證的執法水平進一步提升。

愉園早前於聯賽先後不敵晉峰及天水圍飛馬，當中出現了很多不利球隊的判決，總監潘文迪向傳媒表示，已分別就這2場聯賽賽事去信足總，惟他希望足總不止能跟進球證在這2場比賽的表現，而是能夠整體改善球證的質素。

「迪sir」指今次事件屬「對事不對人」，並非單純指責球證，而是希望球證能夠繼續進步，因為他們亦是足球比賽重要的一環，他更就此向足總提出建議：「其實我哋一直都唔知球證內部嘅獎與罰，依樣野應該好似球員拎紅、黃牌要停賽咁樣，就算唔向公眾公開，都至少話畀港超聯球隊知。」另外由於球隊目前正等待足總回應，「迪sir」表示不方便就球證的表現回應太多，惟他指外界可以詢問其餘7隊的教練團隊，了解他們有甚麼看法，這樣對所有球證才公平。

對於足總應否再安排上述2位球證，再次執法愉園賽事，「迪sir」則回答球會並沒有刻意這樣要求足總，他亦明白球會並沒有權利這樣做：「若果嗰個球證不斷執法我哋，繼續有咁嘅問題發生，咁足總會唔會考慮咁做呢？其實都係一個建議嚟，希望大家溝通下，或者檢討番，但最終都要留畀足總決定。」

今次的言論風波在網上引起激烈討論，「迪sir」坦言希望年輕球員能夠吸取教訓：「依啲風風雨雨一定要經歷，始終我哋太多年輕球員，喺時候要教導下同提點佢哋，我認為最重要喺繼續鼓勵佢哋，再鬧佢地並唔係一個好嘅方法。」

另外對於2名涉事職、球員，「迪sir」亦分別作出回應。首先主教練鮑家耀近日在網上，被聯署向足總投訴，「迪sir」表示透過傳媒才得悉此事，球會暫時會等待足總有判決後才正式回應，惟坦言與「鮑sir」相識很久，清楚他的為人，認為外界可能誤會了他的意思：「我相信佢只係一時口快，或者有啲激動，佢都教左咁多年女子隊同小朋友（有男有女），個個都同佢好好感情，如果佢係咁嘅人，絕對唔可以立足咁耐。」至於另一位主角後防林衍廷，賽後亦因言論不當被罰紅牌，「迪sir」表示已收到足總來信，並承認事件屬實，認為「Fat gor」今次的確犯錯，同意球員接受處分，希望他藉著今次事件變得更加成熟，不要再犯同樣的錯誤。