港超聯　天水圍飛馬理文寸土必爭

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周日（28日）「中銀人壽香港超級聯賽」好戲連場，打頭陣有天水圍飛馬坐鎮元朗大球場迎戰理文。賽前領先理文1分的天水圍飛馬，想鞏固前列優勢，必然希望踢出士氣波，重嘗取勝滋味；近5仗不敗的理文，依然需要摸索進攻套路，今場絕對不會手軟，勢與飛馬上演對攻大戰。（on.cc東網周日下午3時直播）

天水圍飛馬上仗最後一刻遭傑志擊敗，主教練郭嘉諾強調球隊士氣未有受損：「我哋上場不甘於和波，球員搏盡攞呢3分，就算臨尾輸咗都無悔。」相隔4天再戰，他擔心球員體能消耗大，幸好達施華已康復，今仗準備就緒。另外港隊U19代表劉家喬現正跟操，「嘉諾Sir」透露仍考慮是否簽入這名前港會前鋒。

郭嘉諾︰搶到最後1秒

飛馬今季兩鬥理文皆大敗而回，但郭嘉諾明言球隊防守大有改善，相信「大手交易」不會再臨，並謂：「理文係一支好大進步嘅球隊，但嚟到元朗唔好諗住好易攞走3分，我哋會同你搶到最後1秒！」

上場建功的孫銘謙則對為球隊攻入處子球感高興：「球會畀得件7號波衫我都有期望嘅，入咗呢球都會紓到壓，希望可以繼續保持。」他又指今季被安排踢前鋒，令他感得心應手，更放膽創造攻勢。

理文上場與標準流浪互交白卷，改善球隊進攻效率依然是主教練陳曉明十分關心的課題。洛迪古斯上場首次披甲，「曉明Sir」認為此子作用明顯：「點解前鋒咁值錢，就係因為要有人喺禁區處理埋門嗰下，佢練咗兩個幾禮拜，都搵到兩三個機會，係做到要求。」洛迪古斯上仗為理文博到12碼，卻因此付出代價受傷，「曉明Sir」表示這位新兵的情況有待觀察。對於今場造訪飛馬，「曉明Sir」直言不宜輕敵：「佢哋有唔少球員曾入選港隊，譬如孫銘謙、胡晉銘同劉學銘，加上有主場優勢，係唔容易對付。」

「康廉」倒戈盼全取3分

早前對冠忠南區一戰表現出色的李康廉，明言該仗交出入球及助攻後自己信心大增，與幾位新加盟的進攻拍檔默契亦正在改善。今場面對舊主飛馬，「康廉」坦言非常希望全取3分︰「贏波關鍵在於球隊嘅決心，我哋理文好齊心，無論對邊一隊都好，我哋都好想贏。」

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