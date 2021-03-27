港超聯　晉峰青衣場擺陣迎傑志

周日（28日）港超聯尾場，晉峰於主場青衣運動場首度迎戰傑志。牌面上兩軍有差距，惟晉峰正值二連勝，士氣正盛，加上「藍鳥」近3次出師青衣均未能贏波，場地因素或賽事增加「爆冷」可能性！（周日下午5時30分開賽）

晉峰上仗1球小勝冠忠南區，聯賽4個入球暫時都來自12碼，主教練艾斯達維（Joan）卻對進攻表現感滿意，認為球隊每場能製造大量射門，博到12碼亦證明球員有力將皮球組織到禁區內，相信入球將陸續有來。今仗面對榜首傑志，Joan坦承「藍鳥」實力強勁同時具備多名高質素球員，對球隊來說是一大挑戰，望球員放鬆心情，不要抱太大壓力，好好享受這場大戰。

場地狹窄局限「藍鳥」發揮

傑志近6戰不敗，惟對上3次造訪青衣運動場均未曾贏過，加上丹恩奴域亦曾控訴球場草地質素未如理想，「藍鳥」今次作客晉峰絕對存在暗湧。總教練朱志光更直指青衣場是「地獄球場」，面積狹窄加上灑水不足局限發揮，即使對手為相對易應付的晉峰，也會「打醒十二分精神」應對。

傑志相隔4天後再戰，部分球員難免疲勞，而且巴爾拿累積「5黃」，「朱Sir」透露今場會稍作輪換。晉峰為一支擅於短傳的球隊，朱志光相信對方會貫徹打法。對手的茹子楠近來狀態大勇，但「朱Sir」強調知悉「茹子」並非擅於獨自盤扭的球員，會提防他和隊友的配合。