世紀冤情！C朗絕殺被屈累葡萄牙失分

世紀冤情！周日(28日)凌晨世盃外A組大戰，兩支出線熱門葡萄牙同塞爾維亞正面交鋒，戰情峰迴路轉。葡萄牙喺領先2球下被追和，不過C朗拿度完場前上演驚世絕殺，點知個波喺明顯已越過白界線下，球證竟然判入球無效，嬲到C朗怒擲隊長臂章兼食黃牌，葡萄牙亦慘情失分。

作客嘅葡萄牙今場精銳盡出，C朗拿度、般奴費南迪斯、貝拿度施華同迪亞高祖達齊齊正選，開波11分鐘就由迪亞高祖達先開紀錄，呢位利物浦前鋒36分鐘再接應薛迪索拉斯傳中頂成2比0。不過換邊後葡萄牙表現大跌，塞爾維亞下半場1分鐘即由阿歷山大米祖域追番1粒，60分鐘再由菲臘高斯迪追成平手。

比賽去到補時出現爭議性一幕，今場錯失多次機會嘅C朗，右路窄位接應長傳，快出迎嘅門將一步射門，正當個波慢慢碌入龍門之際，塞爾維亞守將極速衝到門前解圍。不過慢鏡所見，個波喺解圍前好可能已經過晒白界線，不幸係世界外未有鷹眼系統，結果旁證未示意入波下入球被「屈」，葡萄牙亦只能打成2比2平手。

怒擲隊長臂章嘅C朗賽後喺社交網發文回應：「作為葡萄牙隊長，係我人生最大榮耀之一，我會為國家付出所有，呢一點係唔會改變，不過我哋亦會面對艱難時刻，尤其係成個國家受到陷害，我哋要抬起頭面對下一個挑戰，葡萄牙加油！」