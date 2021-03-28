盧卡古救駕　躋身歐洲史上10大士哥王

比利時周日(28日)凌晨世盃外E組，作客只能夠1比1逼和捷克，戰果雖然令球迷失望，不過「魔獸」盧卡古就繼續發威，佢哋入波唔單止為比利時搶番1分，同時令佢以59個國家隊入波，躋身歐洲國際賽史上10大「士哥王」，唔好忘記佢依家只係27歲，仲有大把機會向上爬。

捷克同比利時上半場互交白卷，換邊後5分鐘，捷克由普禾特入波先拔頭籌，比利時10分鐘後由盧卡古接應奇雲迪布尼傳送追平，可惜比利時入波後未能乘勝追擊，奇雲迪布尼射門又不幸中柱彈出，最後雙方踢成1比1平手。

盧卡古今場入波，係佢國家隊生涯91場波入嘅第59球，依家同迪斯高、韋拿、史高沙同樣並列歐洲史上「士哥王」第9位。呢位比利時神鋒近6場國際賽入7球，下周三(31日)凌晨主場鬥白俄羅斯，有望繼續刷新入球紀錄。

歐洲史上10大士哥王

1●C朗拿度(葡萄牙)●102球

2●普斯卡斯(匈牙利)●84球

3●科西斯(匈牙利)●75球

4●高路斯(德國)●71球

5●梅拿(德國)●68球

5●羅比堅尼(愛爾蘭)●68球

7●羅拔利雲度夫斯基(波蘭)●64球

8●伊巴謙莫域(瑞典)●62球

9●盧卡古(比利時)●59球

9●迪斯高(波斯尼亞)●59球

9●韋拿(西班牙)●59球

9●史高沙(匈牙利)●59球