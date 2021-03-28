今晚鬥羅馬尼亞　鼻屎佬又出手

德國領隊勒夫早前宣布，今夏歐國盃決賽周之後就會離隊，雖然球隊近年成績麻麻，但勒夫留低嘅絕對會係冠軍級班底。

德國自上屆世盃後全面重建，多位老將都被放棄，依家換血成效開始出現，尤其一條黃金中場線最為突出，根度簡、甘美治、哥列斯卡、夏維斯等，個個都係獨當一面大將，上場3比0大炒冰島，就係由哥列斯卡、夏維斯同根度簡各入1球。

德國上場仲有新星穆斯亞拿首演，呢位18歲進攻中場潛力優厚，德國周日深夜作客羅馬尼亞，大家有機會再欣賞佢嘅演出。

直播表

周日12:00nm 日乙 秋田藍閃電 Vs 京都不死鳥

YouTube

周日3:10pm 澳職 阿德萊德聯 Vs FC悉尼

無綫85台

周日9:00pm 世盃外 哈薩克 Vs 法國

有線661、601台

周一0:00am 世盃外 阿爾巴尼亞 Vs 英格蘭

香港開電視77、有線664、604台

周一0:00am 世盃外 格魯吉亞 Vs 西班牙

有線662、602台

周一0:00am 世盃外 丹麥 Vs 摩爾多瓦

有線664、604台

周一2:45am 世盃外 羅馬尼亞 Vs 德國

香港開電視77、有線661、601台

周一2:45am 世盃外 保加利亞 Vs 意大利

有線603

周一2:45am 世盃外 以色列 Vs 蘇格蘭

有線664、604台

周一2:45am 世盃外 科索沃 Vs 瑞典

有線662、602台

周一2:45am 世盃外 烏克蘭 Vs 芬蘭

有線665、605台