今晚鬥羅馬尼亞 鼻屎佬又出手
2021年03月28日 11:00
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周一2:45am 世盃外 羅馬尼亞 Vs 德國 香港開電視77、有線661、601台
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德國領隊勒夫早前宣布，今夏歐國盃決賽周之後就會離隊，雖然球隊近年成績麻麻，但勒夫留低嘅絕對會係冠軍級班底。
德國自上屆世盃後全面重建，多位老將都被放棄，依家換血成效開始出現，尤其一條黃金中場線最為突出，根度簡、甘美治、哥列斯卡、夏維斯等，個個都係獨當一面大將，上場3比0大炒冰島，就係由哥列斯卡、夏維斯同根度簡各入1球。
德國上場仲有新星穆斯亞拿首演，呢位18歲進攻中場潛力優厚，德國周日深夜作客羅馬尼亞，大家有機會再欣賞佢嘅演出。
直播表
周日12:00nm 日乙 秋田藍閃電 Vs 京都不死鳥
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周日3:10pm 澳職 阿德萊德聯 Vs FC悉尼
無綫85台
周日9:00pm 世盃外 哈薩克 Vs 法國
有線661、601台
周一0:00am 世盃外 阿爾巴尼亞 Vs 英格蘭
香港開電視77、有線664、604台
周一0:00am 世盃外 格魯吉亞 Vs 西班牙
有線662、602台
周一0:00am 世盃外 丹麥 Vs 摩爾多瓦
有線664、604台
周一2:45am 世盃外 羅馬尼亞 Vs 德國
香港開電視77、有線661、601台
周一2:45am 世盃外 保加利亞 Vs 意大利
有線603
周一2:45am 世盃外 以色列 Vs 蘇格蘭
有線664、604台
周一2:45am 世盃外 科索沃 Vs 瑞典
有線662、602台
周一2:45am 世盃外 烏克蘭 Vs 芬蘭
有線665、605台