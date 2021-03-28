奇迹！盧森堡近13年首次作客贏波

周日(28日)凌晨世界盃外圍賽A組爆出大冷門，傳統「魚腩球隊」盧森堡踢到比賽末段入波，作客以1比0絕殺愛爾蘭，取得近13年以來首場國際大賽外圍賽作客勝仗，爆出8倍冷W。

眾所周知，盧森堡一向係陪跑份子，上屆世界盃外圍賽10戰只有1勝3和6負，估唔到今屆可以旗開得勝。當時踢到85分鐘，盧森堡中場謝臣洛迪古斯離門約25碼，勁射入網，就憑呢球世界波創造奇迹。

話盧森堡今場勝仗係奇迹，絕對無錯，因為佢哋出戰世界盃及歐國盃外圍賽以來，合共125場比賽，今場只係第4場勝仗，累計4勝10和111負，亦係自2008年以首次外圍賽作客贏波，之前28場外圍賽作客僅有6和22負，盧森堡相隔13年之後，再次喺外圍賽作客嘗到勝利滋味，實在難能可貴。

盧森堡屬於歐洲小國，人口只有大約63萬，今場入波功臣謝臣洛迪古斯屬於「外援」，呢位25歲中場本身係葡萄牙人，出身於法國球隊梅斯青年軍，出道之後大部份時間喺盧森堡搵食，亦效力過日本球隊磐田山葉，現時效力烏克蘭勁旅基輔戴拿模，佢今場真係一球成名。

至於愛爾蘭繼上場2比3不敵塞爾維亞之後，今場輸埋畀盧森堡，自1970年以來首次外圍賽開局2連敗。