英格蘭再出擊　今場贏幾多粒？

今晚世盃外歐洲區I組重頭戲，英格蘭作客鬥阿爾巴尼亞；英格蘭上輪半力出擊5比0輕取聖馬力諾，成功達到練兵效果，為留力應付下輪鬥波蘭嘅出線關鍵戰，今仗隨時照辦煮碗，見好就收，波童推介1.5球半場細。（香港開電視77台、有線661及601台周一凌晨零時直播）

英格蘭今屆世盃外可謂行大運，頭兩輪只係對住實力平平嘅聖馬力諾及阿爾巴尼亞，更開心係波蘭、匈牙利兩支出線勁敵上輪打和3比3，兩敗俱傷，如無意外英格蘭可揸住6分，迎接下輪主場鬥波蘭嘅出線關鍵戰。

拉舒福特沙卡因傷退隊

英軍上場正選陣容收起哈利卡尼，改用卡維特利雲打單箭頭，史達寧、美臣蒙特及連格從後支援，換邊後菲爾科頓、祖迪比寧咸及奧尼屈堅斯等都有機會落場表演，達到練兵之效，由於曼聯前鋒拉舒福特及阿仙奴翼鋒布卡約沙卡均因傷已離隊，相信主帥修夫基今場仍會繼續輪換，避免球員踢殘。

阿爾巴尼亞實力所限，喺外圍賽一向屬陪跑分子，上場作客弱旅安道爾，亦只能僅勝1比0，不過呢班波防守唔錯，2020歐國外主場鬥應屆世盃盟主法國都係僅輸0比2，而且上場正選上陣嘅後防包括伊斯馬伊利、甘貝拿、迪占士堤及希沙積都喺意甲搵食，有番一定級數，一心主守未必會大敗。

睇番英格蘭對上4次喺國際賽鬥阿爾巴尼亞雖然全部贏晒，不過入波多數集中喺下半場，12個入波入面只有4球喺上半場射入，4次交鋒有3次半場總入球開1球或以下，揀1.5球半場細仲好路。

●笛子波童

英格蘭近4次對阿爾巴尼亞上半場總入球統計

75%

1球或以下