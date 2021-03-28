港超聯　「洛9」開齋　理文2比1險勝天水圍飛馬

周日（28日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場下午3時上演聯賽榜第3位之爭，天水圍飛馬於主場元朗大球場會戰理文。結果理文憑金承龍的靚絕罰球，以及洛迪古斯射入處子球，以2比1險勝一度靠達施華12碼追近的天水圍飛馬。

今仗若理文贏波會可取代天水圍飛馬，成為聯賽榜「3哥」，賽前盛傳上陣成疑的洛迪古斯意外擔正，西班牙中堅荷西安祖則首次正選披甲。開賽6分鐘客軍理文率先找到攻門機會，洛迪古斯頭槌二傳，鄭兆均背向龍門施展倒掛，姿勢分十足，可惜備離目標。

理文顏樂楓10分鐘便因拉傷退下火線，要由徐宏傑入替。主隊11分鐘孫銘謙左路施射，未能考驗門將袁皓俊。客軍及後再迎來壞消息，荷西安祖受傷倒地，要由復出的余煒廉入替。

客軍調動後，便憑金承龍的遠程罰球，直射破網先開紀錄，助理文22分鐘領先1比0之餘，兼射入其今季第3球。落後的飛馬隨即靠謝朗軒的右路勁射回應，惟再次被袁皓俊拒之門外。

37分鐘，謝朗軒乘死球攻勢左路熨射，未能攻破袁皓俊「十指關」。半場前余煒廉被球證廖國文指，在禁區內侵犯基斯，飛馬獲得12碼，復任正選的達施華一蹴而就，半場前追成1比1平手。

下半場早段主隊入球功臣達施華便勇戰受傷，由羅振庭換入。59分鐘，洛迪古斯12碼點接應金承龍傳中，轉身晃過古安奴抽入，客軍理文射成2比1。

飛馬之後一次過調入李藹軒和黎格爾，嘗試扭轉敗局。理文的曾錦濤、基華尼頓和黃皓雋亦相繼後備入替。黎格爾79分鐘中路放冷箭，皮球僅越楣而去，3分鐘山度士接應傳中批頂又告斜出。

末段飛馬全軍壓上，但達施華換出後，具威脅攻勢不多。隨着古安奴的遠程炮高出，最終天水圍飛馬主場以1比2不敵理文，將聯賽榜第3位拱手相讓予理文。

天水圍飛馬再次僅敗予對手，主教練郭嘉諾滿意球隊表現，認為今場是「五五波」，取勝關鍵在於前鋒的把握力：「兩個前鋒機會相等，對面洛迪古斯球波射得好靚。我哋山度士都有機會，但嗰球頭槌頂咗出界。」

完成今場後，飛馬終於經歷完「8日3賽」的快車期，「風車Sir」大呻賽期密影響發揮：「我唔係好明賽程點解要咁急，（傑志）亞冠又推到6月先踢，係咪有逼切性要8日踢3場？」但他直指飛馬近況如果不論成績，表現是有目共睹：「我哋一場比一場進步，冇一隊球隊會覺得天水圍飛馬係一隊好易應付嘅球隊。」

理文主教練陳曉明則明言今場是一場「苦勝」，皆因頭30分鐘已有兩位主力受傷，球隊被迫要運用兩次換人機會調動，但他對徐宏傑、余煒廉、黃俊皓等入替球員的表現感欣慰，認為要成為爭標球隊，就要有一個很強的陣容。他補充，未知傷出的顏樂楓和荷西安祖傷勢，但自言對大將受傷感擔心，特別是約兩周後便要提交「亞協盃」球員名單，傷病問題絕對影響選人取態。

對於上半場因一記不明判決被判罰12碼，「曉明Sir」坦言那一剎那千鈞一髮，港超又未有視像助理裁判（VAR），難以評論判決是否正確。但他建議如果可行，球賽是否可以設置「低版本的VAR」：「政府係咪可以畀多啲資源去支持呢？VAR係需要好多球證、攝錄機，但我哋要一個低Version嘅VAR又得唔得呢？至少大家睇到重播，睇法已經有啲唔同。」

另外，對於球隊正是憑新前鋒洛迪古斯的靚波奠勝，陳曉明表示「洛9」的踢法配合到他的理念，雖然僅加入操練約3周，但他已展現出強烈鬥心，是物有所值：「有時前鋒點解咁貴，就係你射唔入佢射得入，而爭標就必須有呢啲質素嘅前鋒。」

被問到有關「菁英盃」4強補賽的事情，「曉明Sir」謂理文已明確表達他們的立場，假如要判他們出局就應該由足總公布消息，現時球隊未有收到足總的最新通知，但球隊的看法是，球賽（菁英盃）已成過去，目前專注在餘下的聯賽上。