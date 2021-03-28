港超聯　青衣再掛紅旗　傑志3球輕取晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（28日）尾場大戰，青衣運動場再度紅旗高掛的情況下，傑志靠加維蘭及丹恩奴域各入一球，以及羅拔圖錦上添花射入加盟後第一球，以3比0擊敗主隊晉峰，繼續穩守榜首位置。

繼上次標準流浪對傑志一戰後，紅旗再於青衣運動場高掛，賽前兩連勝的晉峰，當然希望乘主場之勢再取佳績，開局粉紅色衫的主隊，靠不惜體力嘅前場逼搶及反擊，搶得不少優勢，13分鐘，何思哲接應左路傳中，於禁區內一腳撞射高出。其後傑志開始入局，19分鐘，加維蘭接應基爾頓直線傳送起腳，被林駿杰接實。2分鐘後，加維蘭再接再厲，由K角位帶入中路禁區頂起腳，又被林駿杰沒收。24分鐘，曾仲楠接應羅俊仁右路傳中頭槌攻門，僅僅斜出。32分鐘傑志出現黃金機會，安永佳落底傳中，畢頓接應撞射，守遠柱的艾拔簡勞成功護空門。雙方半場互無紀錄。

易邊再戰，傑志換入「黑山伊巴」丹恩奴域加強攻勢，這位經驗老道的射手加入戰團，隨即令傑志攻勢更入肉。52分鐘，黃洋傳入禁區，丹恩奴域面對出迎的林駿杰高高躍起成功爭頂，可惜未能將皮球送入網。2分鐘後，丹恩奴域接應右路罰球機會起腳，射門僅僅高出。傑志攻勢浪接浪，56分鐘終於打破缺口，「藍鳥」左路傳中，丹恩奴域彈橫，尾柱的加維蘭燙入，為傑志取得1比0領先優勢。4分鐘後，丹恩奴域禁區內接應長傳一控一射得手，傑志兩球領先。傑志得勢不饒人，78分鐘，羅拔圖禁區內接應黃洋傳球，勁射遠柱入網，傑志贏到3比0。大勢已去的晉峰，嘗試爭取破蛋，84分鐘，廖億誠左路出波，林富貴球不着地撞射高出。最終傑志將3比0優勢維持到完場，全取三分。