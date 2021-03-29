F1　「韋少」臨尾香　咸美頓奪開季首勝

新一季一級方程式賽車（F1）本周末於巴林揭幕，平治「黑帝」咸美頓與紅牛車隊的麥斯韋斯塔本香港時間周一（29日）凌晨上演精彩對決，最終由咸美頓以0.745秒之差險勝。今場咸美頓於第43圈再度「超越」「車神」舒麥加，以5112圈刷新F1史上最多圈數領先紀錄。

上季亞軍紅牛車隊的麥斯韋斯塔本開季狀態大勇，於排位賽力壓平治奪得桿位，咸美頓和保達斯分別排第2及第3位。麥斯韋斯塔全場大部分時間領先，其後他在第40圈入站，第2的咸美頓順勢超前，一度領先8.3秒，不過他未能守住領先優勢，二人戰至第52圈只有1秒內差距。麥斯韋斯塔本於53圈終於追上，重新取得頭位，不過由於他「扒頭」時違規衝出賽道，故他要減慢車速，讓咸美頓先走，冠軍亦就此拱手相讓，錯過了贏得生涯首個巴林站冠軍的機會。咸美頓終以1小時32分03秒897首名完成，麥斯韋斯塔屈居第2，時間為1小時32分04秒642。

平治的保達斯於第31圈入站，車隊人員一度未能取出右前軚，結果花足10.9秒時間才能離開維修站，令他一度跌至第5位，最終他以第3名完成。至於3位F1新人（夏斯車隊的米克舒密加和Nikita Mazepin及艾法托利車隊的角田裕毅）之中，年僅20歲的角田裕毅成績最佳，以1小時33分29秒589排第9位，而上季F2總冠軍、「車神之子」米克舒密加則排第16。至於今個周末已4次炒車的Nikita Mazepin則在首圈第3個彎位就出現意外，其車突然失控衝出賽道撞向防撞欄，擺脫不了「Mazespin」的惡夢。