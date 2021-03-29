哈利卡尼1射1傳　英格蘭2連勝

周一(29日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區I組，英格蘭作客以2比0擊敗阿爾巴尼亞，隊長哈利卡尼復任正選，射入1球及1次助攻，成為贏波大功臣。英格蘭2戰2勝，兼保持不失球，為下場迎戰勁敵波蘭壯行色。

英格蘭上場大勝聖馬力諾5比0，由於對手太弱，哈利卡尼並冇上陣，呢位熱刺前鋒今場復任正選，立即顯身價，踢到38分鐘，佢接應勞基梳爾左路傳中，近門頭槌頂入。臨完上半場，哈利卡尼原本有機會梅開二度，可惜近門勁射中楣彈出。

換邊之後，英格蘭仲有菲爾科頓射中柱唔入，但球隊勝在攻勢多，去到63分鐘，哈利卡尼斜傳畀美臣蒙特射成2比0。

值得一提，哈利卡尼近20次為英格蘭上陣，合共創造22個入球，包括射入13球及9次助攻。美臣蒙特亦成為自2013年林柏特之後，首位連續3場為英軍上陣都有入波或者助攻嘅車路士球員，門將尼克普比成為英格蘭史上首位頭6次披甲都保持不失球嘅守門員。

主角哈利卡尼至今為英格蘭累積入33球，國家隊史上排第6位，亦係前10位之中唯一現役球員，賽後佢亦好滿意自己表現：「球隊今場踢得非常好，可能開局比較慢熱，但之後改變陣式，情況立即有改善，作為前鋒，有時腳風會唔順，但只要保持專注，就可以克服困難。我哋需要繼續努力，排緊榜首當然唔錯，波蘭係呢組最強對手，只要下場擊敗佢哋，出線形勢就更有利。」英格蘭將於周四(4月1日)凌晨主場對波蘭。

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