蘇黎世保險三人籃賽　男拔派遣強陣出擊

學界賽事過去一年多面對前所未見的真空期，可是在球員心中燃燒的籃球火及夢想卻一直都在，「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」將於4月2日至6日舉行，學界勁旅拔萃男書院決定派遣最強陣容參賽；智者從來懂得在逆境中找到覺悟——珍惜、捉緊眼前每個比賽及衝冠稱霸的機會，定要把流失了的進度追回來，令將來的自己變得更好。

「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」將於復活節假期在修頓場館舉行，拔萃男書院代表石銘謙、余宇琛、馮俊希及高金衛聯手出擊。控球後衞余宇琛表示，自己對籃球賽感到「又怕又期待」，期望可在比賽前提升至最佳狀態迎戰對手：「心情既緊張又期待，今次的三人籃球賽將會是我們自疫情後，第一次重遇和迎戰學界對手的戰場，從未試過如此期待一個比賽！我們要將狀態提升才有把握可以贏到對手，不要覺得己隊是高人一等，每一次訓練都要比以前更認真對待。」司職小前鋒的隊友馮俊希亦同意，闊別球場一年多，如今終於能與友校砌磋球技，他說很興奮，但這種久違的感覺又帶點陌生。

額外加操傾盡全力

大前鋒石銘謙認為，停練期間要保持技術和身型不走樣，絕對不是簡單的事，尤其是待在家裡太久令人容易怠惰：「自己有空時便落街拍波，跑街就算要戴着口罩很辛苦，就當是額外的訓練，總不會白費。」運動很誠實，只有真正付出過努力和汗水，才會有收穫，沒有人能遊手好閒地進步，而用了多少心機和意志，亦會在表現中一一反映。計劃總追不上變化，外在環境雖然不可掌，但他們的爭勝心倒是沒有改變，這班大男孩特別為比賽額外加操，為的就是在比賽傾盡全力，奉獻自己的所有，他們更從網課的經驗學習，自行上網搜尋國外三打三的影片，參考別人的戰術處理，精益求精。

「三打三」勝負變數大

拔萃男書院籃球隊負責老師劉宇麟，對學生擁有高昂戰意和明確目標感到欣慰，但他明顯比一眾大男孩保守，「要贏冠軍不是口講兩字般容易，在五打五的比賽中，如果本來實力佔優的話，要贏比賽可能是相對穩陣，但在三打三的比賽卻截然不同，隨時會陰溝翻船。」儘管過去七屆，男拔萃在中學校際籃球比賽九龍區甲組六度封王，劉Sir話今次比賽還有很多有力爭冠的隊伍，期待大家在場上高手過招。

採用FIBA世盃級3X3膠地板

「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」雖然剛進軍學界，但前期準備功夫和比賽設施規模都非常認真及專業，大會策劃及統籌公司Splash Forward Hong Kong的負責人飛往世界各地不同的角落洽談場地設備，務求盡善盡美。

其中比賽的專用三人籃球全都屬特別訂製，獲國際籃球協會（FIBA）認可為合符國際比賽使用的籃球，在決賽日（4月6日）特別鋪設的膠地板亦屬FIBA 3X3世界盃比賽一級系列的標準。由前港籃「黃金左手」胡國鋒執教的男拔，訪問當天眾人也試打這個FIBA專用球，而隊員高金衛表示自己非常期待能夠打入決賽，親身體驗獲FIBA認可的膠地板，但他亦坦言因平常慣在木地板上打波，可能需要些時間去適應。

劉Sir則感到非常「妒忌」：「三人賽已被列入為正式奧運項目，全球各地都大力發展，在中學時期讓香港學生有機會接觸三人籃球，對他們來說是好事，而有高規格的比賽設備對運動和球員發展當然也有莫大好處。」他樂見更多三人籃球比賽出現，掀起更多話題和關注，推動運動的發展。

蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽

日期：4月2日、3日、5日、6日（決賽）

地點：灣仔修頓場館

參賽隊伍：

中學男子組：32隊

中學女子組：32隊

小學男子組：16隊

小學女子組：16隊

*為使場地較易控制人流，需登記人仕方可進入

*決賽日由on.cc東網直播（4月6日中午12時開始）