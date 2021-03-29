曼聯孖寶做功臣！法國終於開齋

周日(28日)晚世界盃外圍賽D組，上場失分嘅法國作客以2比0擊敗哈薩克，打開勝利之門，2位效力曼聯嘅國腳安東尼馬迪爾、保羅普巴一齊擔任正選，發揮重大作用，馬迪爾貢獻助攻，普巴逼到對手擺烏龍，紅魔鬼力量帶挈法國發圍。

法國上場被烏克蘭逼和1比1，領隊迪甘斯今場大幅度輪換人腳，正選陣容收起基利安麥巴比、基奧特、尼高路簡迪等人，曼聯孖寶安東尼馬迪爾、保羅普巴齊擔正，趁機爭取表現。

開賽19分鐘，安東尼馬迪爾傳畀奧士文尼迪比利射入，呢位巴塞隆拿翼鋒終於打破1031日國家隊入球荒。

臨完上半場，基沙文開出角球，保羅普巴同對手馬利爾爭頂，逼到對方擺烏龍。美中不足係安東尼馬迪爾疑似受傷，踢到59分鐘已經退下火線。

法國下半場本來可以再拉開紀錄，後備上陣嘅基利安麥巴比博到12碼，佢自己主射，卻被門將撲出，呢位法國金童近2場外圍賽都食白果，認真失威。值得一提，法國近7次獲得12碼，有4次射失，主帥迪甘斯真係要小心選擇「劊子手」人選。