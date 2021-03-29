蔡俊彥升上世界第8　佘繕妡首戰NCAA奪銀

香港花劍隊時隔一年岀國際賽，蔡俊彥周日（28日）於卡塔爾多哈舉行的劍擊大獎賽8強不敵世界排名第3的美國劍手Gerek Meinhardt 與獎牌擦身而過，不過他藉今站積分首度登上世界第8位。

香港男子花劍隊對上一次亮相國際賽已是去年2月的埃及世界盃，並於團體賽8強擊敗南韓，奪得東京奧運資格。港隊於多哈大獎賽派岀6名劍手岀賽，4名岀戰外圍賽的香港代表只得吳諾弘順利闖進正賽，至於世界排名前16的蔡俊彥和張家朗則直入正賽。吳諾弘最終32強止步，創下大獎賽個人最佳成績，張家朗則在16強不敵美國劍手Gerek Meinhardt 。

狀態大勇的蔡俊彥順利晉級8強，惟面對Gerek Meinhardt 同樣陷入苦戰，終以11比15無緣晉級。蔡俊彥今站總成績排第5，使其世界排名由第12升上新高第8，張家朗則由第14跌至第19位。

另外，獲全額資助升讀美國聖母大學的香港重劍代表佘繕妡首次岀戰NCAA全美大學生劍擊賽亦傳來好消息，強闖決賽的她最終以一劍惜負得銀牌，協助聖母大學以總分1145分贏得冠軍。

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