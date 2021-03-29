西班牙補時絕殺　創下超級紀錄

周一(29日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區B組，西班牙踢到補時，憑後備上陣嘅丹尼爾奧莫射入世界波，作客以2比1反勝格魯吉亞，取得今屆外圍賽首場勝仗。雖然「鬥牛兵團」贏得驚險，但亦創造1項神級紀錄，就係連續37場世界盃外圍賽都取得入球，打破德國保持嘅紀錄。

西班牙上場外圍賽被希臘逼和1比1，今場亦陷入苦戰，臨完上半場前失守，成為落後一方，實在令人跌爛眼鏡。

換邊後冇耐，西班牙靠21歲新星費倫托利斯近門剷入扳平，佢近7次國家隊上陣入4球。不過，西班牙之後一直攻極都唔入，直至補時2分鐘，丹尼爾奧莫遠射入網，協助西班牙近12年首次半場落後之下，反敗為勝。

西班牙今場贏得咁驚險，同領隊安歷基起用年輕球員有關，正選陣容平均年齡只有24歲零226日，成為「鬥牛兵團」自2005年3月以來，最年輕正選陣容。

值得一提，西班牙今場正選罕見冇皇馬球員，因為唯一入選嘅沙治奧拉莫斯並冇上陣。賽後安歷基指呢位老將身體狀況良好，但因為「技術原因」收起佢，相信係考慮到呢位中堅剛傷愈不久，加上對手實力一般，所以畀佢休息一下，西班牙已經保持28年世界盃外圍賽不敗。