意大利24場不敗　文仙尼逼近納比神迹

周一(29日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區C組，意大利作客憑比洛迪、文路爾盧卡迪利各入1球，作客以2比0擊敗保加利亞，2戰2勝。「藍衣兵團」喺文仙尼執教之下，已經保持24場比賽不敗，只差1場就可以追平2006年協助意軍捧世界盃冠軍嘅名帥納比紀錄。

意大利今場即使輪換多位球員，仍然佔上風，踢到43分鐘，比洛迪博到12碼，佢自己操刀射入打開紀錄。去到比賽末段，後備上陣嘅文路爾盧卡迪利射成2比0，亦係呢位23歲薩斯索羅中場首次為國家隊入波。

意大利已經連續4場比賽開出2比0波膽，最犀利係近24場不敗，當中贏咗19場，只要下場唔輸畀立陶宛，就可以追平納比嘅紀錄，納比曾於2004至06年率領意大利25場不敗，並奪得2006年世界盃冠軍。

至於意大利史上最長不敗成績係30場，由名宿保素喺上世紀30年代領軍時創下，文仙尼仲有機會挑戰呢項神級紀錄。

另外，同組瑞士憑梳頓沙基利開賽2分鐘入波，以1比0擊敗立陶宛，同意大利一樣都係2戰2勝。