羅拔臣奪生涯第20冠　奧蘇創「阿二」紀錄

澳洲名將羅拔臣周日在巡迴錦標賽力挫「火箭」奧蘇里雲，迎來個人生涯第20個排名賽冠軍，袋走15萬鎊冠軍獎金，而奧蘇想破今季錦標荒仍要繼續等，收獲今季第5個「阿二」，創出尷尬紀錄。

39歲的「啫喱」羅拔臣與奧蘇在首階段打得緊湊，雙方打至4比4平手，但進入第二階段奧蘇愈打愈差，頻頻失誤，最終更連輸六局，讓羅拔臣以10比4獲勝，而這位「墨爾本機器」全場打出5 cue「破百」，最終袋走個人今季第二個錦標，並累計生涯「20冠」超越沙比(19個)，在累積桌球排名賽錦標的總排名榜上位列第7位。

反觀奧蘇里雲今季的「二奶命」仍然未打破，他先後在北愛爾蘭公開賽、蘇格蘭公開賽、威爾斯公開賽及球員錦標賽都統統屈居亞軍，而今次在決賽飲恨，令他創出了單季擁有五個排名賽亞軍的紀錄，目前奧蘇唯一有機會破今屆錦標荒的就是下月的世界錦標賽，同時也是他爭取衞冕。

隨着巡迴錦標賽結束，即將開戰的世錦標賽亦落實16位種子，衞冕冠軍的奧蘇列為頭號種子，與他同線的有中國的丁俊暉，以及兩位前世界冠軍「巫師」希堅斯及威廉斯，而世界「一哥」卓林普則為二號種子，剛捧盃的羅拔臣則升為3號種子。今屆桌球世錦賽將於4月17日至5月3日在克魯斯堡劇院上演。

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