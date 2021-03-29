吞葡萄牙2蛋　英格蘭U21又輸瀕臨出局　

當英格蘭喺世盃外歐洲區I組2戰全勝高据榜首，「小三獅」喺U21歐國盃決賽周卻瀕臨出局！英格蘭U21周一（29日）凌晨0比2不敵葡萄牙U21，目前喺D組2戰全敗排包尾，極大機會繼上屆之後，再次於分組賽行人止步！

英格蘭今屆決賽周前有曼聯前鋒格連活特因傷退隊，不過陣中仲有阿仙奴中場伊美路維、愛華頓中堅賓葛菲特等英超常規球員壓陣，可惜「小三獅」繼首仗0:1不敵瑞士，次輪面對葡萄牙於下半場連失2球淨吞2蛋，目前於D組2戰0分排榜尾，稍為慶幸係瑞士同時間2比3輸畀克羅地亞，英格蘭仲有些微出線機會。依家瑞士、克羅地亞同得3分，英格蘭最後一輪必須擊敗克羅地亞，然後希望瑞士輸畀葡萄牙，再計3隊之間對賽成績，睇吓邊隊可以次名出線。

英格蘭喺上屆U21歐國盃坐擁卡維特利雲、菲爾科頓、占士麥迪臣及雲比沙卡等猛將，最終亦係首階段分組賽出局，而且過程同今屆相似，同樣係頭2輪輸晒，然後最後一輪打和克羅地亞被淘汰， 早前有報道指如果英格蘭再於分組賽出局，領隊保夫萊特勢被炒魷，睇嚟呢名由2016年開始執教U21嘅教頭可以執定包袱。