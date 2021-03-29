中超　天津泰達彈出彈入！江蘇蘇寧講拜拜　

話唔玩又玩番，估你唔到喎！（天津泰達微博圖片）

年初中超曾傳出傳統球隊天津津門虎（前稱天津泰達），會與FC江蘇（江蘇蘇寧）一同散班。當一切接近成定局之際，中國足協周一（29日）公布「各級聯賽准入名單」，確認天津隊「起死回生」、江蘇隊「蓋棺定論」，消息不禁令內地足壇各界頗感意外。

上月中國足壇曾盛傳老牌球會天津津門虎，以及衞冕冠軍FC江蘇將會散班，惟中國足協周一（29日）發布的「各級聯賽准入名單」，確認了天津隊「復活」的消息。據內地媒體《北京青年報》周一（29日）報道，連日來天津足協、泰達控股，就保留天津隊一事積極磋商，終在日前迎來突破性發展。原本面臨散班的天津津門虎，將由該省體育局托管「起死回生」。天津隊當日在足協協助下，已補交參賽文件，確認續戰中超。

至於FC江蘇則沒有天津津門虎般好運，這支衞冕冠軍近月一直未能尋找到新財團入主，而部分球員已找到下家，隨着參賽名單發布，正式確定解散。

另一方面，當天津和江蘇上月盛傳解散之際，足協曾通知中甲的滄州雄獅，以及浙江綠城能源準備升班，惟如今天津「留級」，滄州成為唯一遞補升超的球隊。有內地網民就此事為浙江抱不平，認為足協運用「政治足球」，多月來在遞補與否一事折騰浙江隊，而原定上周三（23日）公布的「各級聯賽准入名單」更是延遲了一周公布，似乎是為天津隊「復活」一事「度身訂造」。

事實上，香港代表隊中堅梁諾恆效力的浙江綠城能源，連月來為升班一事多番準備，大手簽入多位球員，更捨棄申請成為中甲賽區的主辦權，如今落實與中超緣慳一面，浙江隊付出了沉重代價，只能為這次不公平的對待感無可奈何。