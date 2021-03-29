夏蘭特太貴啦　車路士想番兜盧卡古

盧卡古將再戰英超？車路士由杜曹執教後，成績反彈，但始終未能解決「9號位」問題，鋒力仍然不足，英國《每日郵報》爆料，指車仔原本打算今夏收購多蒙特射手艾寧夏蘭特，但「蜜蜂兵團」索價1.54億鎊，令車仔卻步，如果車路士最終簽唔到呢位20歲挪威新星，就會改為收購國際米蘭前鋒盧卡古。

車路士上年用5,300萬鎊向RB萊比錫收購德國前鋒迪姆華拿，點知佢變成另1位費蘭度托利斯，上「車」後入球數字大減，今季英超只入5球，只係多過34歲老將基奧特1球，表現實在唔合格。

如果車路士要奪取英超冠軍，必定要簽入1位高產射手，由於收購艾寧夏蘭特困難重重，會方決定改打盧卡古主意。

雖然盧卡古大艾寧夏蘭特7歲，未必再有提升空間，但勝在經驗富豐，效力過車路士、西布朗、愛華頓、曼聯，一早已經適應英超，唔怕出現迪姆華拿「水土不服」問題。

加上盧卡古加盟國際米蘭後，表現脫胎換骨，近2季意甲加埋已經入咗42球，有統計指佢今季意甲平均3.4次射門，就入1球，加上近2場世界盃外圍賽都為比利時入波，效率極高，令車仔視盧卡古為艾寧夏蘭特以外，另一個選擇，想請佢回巢。

值得一提，國米教練干好可能今季結束後離隊，佢兩年前力排眾議，用7,500萬鎊向曼聯收購盧卡古，如果干地離開國米，盧卡古可能都會想走人，令車仔有機可乘。