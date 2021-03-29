戴偉浚申請轉戶籍　代表國足美夢成真？

21歲港產英籍中場戴偉浚，上季加盟中超球隊深圳佳兆業，去年開始盛傳他欲轉籍以獲得代表中國國家隊的資格。近日有內地足球工作者透露，戴變更戶籍的申請正於審批當中，意味他與穿起中國隊球衣的美夢愈來愈接近。

戴偉浚兒時曾受訓於傑志足球學院、東方青年軍，11歲起赴英國在雷丁、貝利學法，2017年於貝利出道，輾轉效力過牛津聯、烏德勒支青年隊和狼隊U23，惟事業發展未如理想。2020年戴轉戰中國足壇加盟深圳佳兆業，據聞年薪高達153萬港元（130萬人民幣）。其在英國習得的紮實基本功，助他在上季中超扶搖直上，獲得17次出場機會並有1球進帳，更盛傳中國國家隊領隊李鐵欲徵召他為國效命，而他亦曾在內地媒體訪問中坦言，自己希望穿起中國隊球衣，惟其擁有的英國國籍以及香港身分，卻成為了他代表中國隊的阻礙。

近日據德國轉會網Transfermarkt中國區管理員Asaikana的微博帖文指，戴偉浚的轉換戶籍申請，正處於廣東省有關部門的審批當中。意味他轉籍的方式並非更改代表屬會，而是將戶籍由香港改為廣東，以獲得代表中國國家隊的資格。據悉，這種操作方式比外國球員歸化的方法複雜，但深圳隊卻費盡心思為他辦理，隨着申請已進入審批程序，戴偉浚欲代表中國隊的美夢才很快成真。