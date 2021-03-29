傅家俊研發桌球遊戲枱　盼盡快赴英戰世巡賽

繼創辦桌球學校後，香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）再有新搞作，與設計師梁慶紀合作研發全球首張組裝式桌球遊戲枱「CUE Games」。Marco周一（29日）現身發佈會，分享設計理念，並透露會視乎疫情，決定何時赴英參加世界巡迴賽，期望最低限度能夠出戰年底的全英賽。

「CUE Games」是集桌球和學習於一身的組裝式遊戲枱，小朋友可透過更換桌布和工具，以有趣、互動的形式學習英文拼寫、幾何學、天文學等知識。跟去年創辦「大師桌球王國」一樣，Marco研發「CUE Games」也是為了鼓勵下一代接觸桌球：「對小朋友而言，正規桌球枱太高、太大，並不適合使用。希望疫情期間，他們藉著『CUE Games』在家裏培養基本功，並學會控制情緒，改善集中力。」

香港桌球壇近日接連傳出喜訊。儘管Marco因疫情已有1年未曾出戰國際賽，世界排名跌出64名，仍獲世界巡迴賽發出「外卡」，使其能夠參加新一季賽事：「很開心，有種失而復得的感覺！對我來說，去年真的很不容易，畢竟從未試過缺席一整季賽事，看著其他球員打球，自己卻要留在香港。唯有正面一點，當作休息一下，叉足電，再重新出發。」至於何時赴英參賽，他指要視乎疫情：「世巡賽通常6、7月開始，當然愈早過去愈好，但最低限度希望參加第一個大賽，即12月的全英賽。」

雖然經歷一年的「空窗期」，更曾因場館關閉，有將近2個月時間沒有「掂過支Cue」，但Marco自言狀態不俗，眼疾亦已受控，不會影響職業生涯：「不會給自己太大壓力，非要達成什麼排名或成績，只想盡快找回比賽的感覺，享受過程最重要！」對於「四眼Cue后」吳安儀早前同樣獲發2季世巡賽「外卡」，Marco作為師兄不吝指教：「努力訓練，提升技術固然重要，也要有心理準備適應英國生活。成為職業球員一直都是她的夢想，我相信她能夠做到，亦會很享受這趟旅程。」

此外，苦等20年，桌球將於2030年多哈亞運再次成為正式比賽項目。現年43歲的Marco坦言，很難以運動員身份再度征戰亞運，但不排除以另一形式支持港隊：「很開心桌球重返亞運舞台，這對本地桌球發展很莫大幫助，亦是球員的強心針。我對港隊年輕球員很有信心，如果到時候需要我幫忙，一定會盡力！」