麥巴比棄戰奧運　歐國盃後定去向

基利安麥巴比未來幾年去向，今夏將有答案。法國《巴黎人報》報道，呢位法國王牌前鋒已決定今夏放棄參加東京奧運，同時決定在歐國盃後宣布自己未來幾年去向，究竟係留效巴黎聖日耳門，還是轉投皇馬或利物浦，到時佢會講畀大家知。

麥巴比於2017年加盟聖日耳門，表現不斷提升，2018年協助法國奪得世界盃後，已具備成為「新球王」條件，佢嘅生涯夢想係效力皇家馬德里，聖日耳門不下3次向佢開出新合約，包括最新一份年薪達到3000萬歐元嘅新約，但都被佢推卻。

22歲嘅麥巴比現時站在人生十字路口，第一條路係選擇留在聖日耳門，第二條路係圓成兒時夢想，加盟皇家馬德里，第三條路就係先幫利物浦踢幾年，之後先過皇馬。

麥巴比嘅身價舉世皆知，轉會費2億歐元，年薪3000萬歐元，西班牙《阿斯報》報道，皇馬簽入麥巴比機會最大，但佢哋要出售球員籌集資金，球隊人腳亦將大洗牌。

今屆奧運男足16隊參賽球隊如下：

亞洲：日本、南韓、沙特阿拉伯、澳洲

非洲：埃及、科特迪瓦、南非

南美洲：巴西、阿根廷

歐洲：法國、德國、羅馬尼亞、西班牙

大洋洲：新西蘭

中北美洲及加勒比海：墨西哥、洪都拉斯