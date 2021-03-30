【官宣】曼城唔同阿古路續約　10年傳奇落幕

英超勁旅曼城周二(30日)發表官方聲明，證實阿根廷前鋒阿古路喺今個夏天約滿後，將以自由身離隊，結束10年「藍月亮」傳奇生涯。曼城宣布將為阿古路喺球場外建銅像，表揚佢對曼城多年來貢獻，而阿古路就話會尋求新挑戰，傳聞巴塞隆拿等多間大球會都有意招攬呢位神射手。

曼城聲明入面，球會主席阿姆巴拉克表示：「阿古路過去10年為曼城嘅貢獻極大，佢嘅傳奇會深深印喺所有曼城球迷、甚至只係單純鍾意足球嘅人腦中。依家仲未係時候講告別說話，因為球隊同阿古路今季仍然有好多目標要達成，期待佢為球隊作出更多貢獻。」曼城同時宣布會為阿古路建銅像，完成會同前隊長高柏尼、大衛施華嘅銅像擺埋一齊。

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現年32歲嘅阿古路，今季因傷患影響而令上陣機會大減，佢亦發出公開信回應：「我喺2011年嘅曼城重建時代加盟，喺班主同好多球員協助下，曼城已成為世界最佳球會之一，保持呢個地位嘅任務以後會落喺其他人身上。我個人嚟講，會盡最大努力喺今季為球會帶嚟更多冠軍，之後就會展開新挑戰，我已經準備好，繼續用多年來嘅熱誠同專業去面對任何挑戰。」

阿古路效力曼城10年間，為球隊攻入257球，成為曼城史上入波最多球員，更重要嘅係幫球隊拎過4次英超冠軍、5次英聯盃冠軍同1次英足盃冠軍，而且今季仍向住英超、歐聯、英足盃同英聯盃4大冠軍進發，好大機會再添殊榮。據報有唔少球會對阿古路虎視眈眈，巴塞隆拿係大熱門之選，巴黎聖日耳門、祖雲達斯甚至另一英超球會車路士，傳聞亦有意想簽呢位阿根廷射手。