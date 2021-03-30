英超史上最佳前鋒？「93:20」永恆經典

曼城宣布傳奇前鋒阿古路踢埋今季就會離隊，所有球迷都會認同佢係英超史上最佳前鋒之一，唔少球星向呢位阿根廷傳奇致敬，都話佢係英超最佳前鋒。奧雲同科拿兩大名將喺社交網送上祝福，科拿表示：「有啲球員值得贏盡所有讚賞，我會懷念佢喺英超嘅演出。」前曼城球星米卡李察士更表示：「阿古路係英超史上出現過最好嘅前鋒！」

阿古路係咪英超史上最佳前鋒引起球迷熱議，亨利、柏金、舒利亞、簡東拿同朗尼都有唔少捧場客，著名足球雜誌《442》去年曾經評選英超史上最佳前鋒，阿古路就排第3位，僅次於亨利同舒利亞2大傳奇。從數據上睇，阿古路有181球係英超史上第4射手(見表)，如果計平均入球時間，阿古路更加以平均每108.3分鐘入1球，成為英超史上入球效率最高前鋒。

除咗入球數字之外，冠軍數目同經典場面都係「傳奇」嘅必備條件，阿古路就完美將兩者結合。2012年英超煞科日，當季曼城季尾發力追到同曼聯同分兼贏得失球，點知最後1場對昆士柏流浪，法定時間仍落後1比2(另一邊曼聯已贏波)，以為會失落冠軍之際，曼城竟然喺補時階段連入2球反勝3比2，阿古路「冠軍絕殺」更出現喺93分20秒，帶領曼城首度稱霸英超。

英超歷史射手榜

1●舒利亞●260球

2●朗尼●208球

3●高爾●187球

4●阿古路●181球

5●林柏特●177球

6●亨利●175球

7●科拿●163球