蘇黎世保險三人籃賽　給球員一個發光機會

學界籃球員苦等一年，今個復活節終於有機會一展身手！「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」將於4月2日假修頓場館強勢開打，賽事由比賽用籃球、決賽日場地膠地板，以至賽例都跟循FIBA國際籃協3人籃球賽標準，務求為學生帶來最專業的比賽平台。眼見一班學生面對各種挑戰，仍然沒有忘記籃球，蘇黎世保險（香港）首席市務總監郭慧儀及賽事策劃及統籌人呂嘉威期望在學年完結之前，可以一圓年輕球員的心願，「還他們一個學界賽！」並透過賽事向社會各界放送正能量。

源於街頭籃球的3人籃球近年在國際舞台發展愈見成熟，這項新興運動更成為奧運新增項目，足見其發展潛力很大。由於本港3人賽發展仍屬初步階段，呂嘉威表示，要打破舊有觀念、重新教育，不是一朝一夕的事，但今次賽事正好為年輕籃球員打開認識世界的一扇窗，「香港人對3人籃球一點都不陌生， 每天走到街場都會見到有人在打3人籃球，不過香港街場文化不同地區有不同玩法，旺角區一套，屯門區另一套，但其實3人籃球在國際舞台上，是有一套規則。我們希望將3人籃球帶給新一代，為他們帶來一個最高規格的3人籃球賽。」

打「逆境波」學正面態度

繼2019年在九龍灣零碳天地舉行「蘇黎世保險香港3X3籃球節」後，今年再有同類型大賽實屬難得。蘇黎世保險（香港）首席市務總監郭慧儀（Fiona）表示，公司一向致力培育年輕人，望透過賽事帶動3人籃球熱潮，更重要是為受疫情影響的學生們留下一點珍貴的學界回憶，「這班學生已超過一年沒有正式比賽，但我知道他們都沒有放棄籃球。即使之前球場封了，球隊沒有團體訓練，他們仍然會在家中訓練體能，到樓下拍波等。我們不希望他們白費努力，很想給他們一個舞台，讓他們有機會發光。」運動可以鍛練意志，Fiona鼓勵一班學界籃球員努力學習打「逆境波」，以正面態度面對人生各種困難。

中小學隊磨拳擦掌

賽事不僅在硬件方面追求達至專業水平，為保障球員安全健康，賽事的防疫措施同樣屬「高規格」，「嘉威」表示：「因應疫情考慮，比賽場地亦由商場改於修頓舉行，這樣更容易控制人流。我們亦遵從防疫政策，球員需戴口罩比賽，而入場人士需登記、探熱等。」另外，大會亦邀請落場球員在賽前14天作病毒檢測。

賽事從籌備至今都面對各種挑戰，「幕後主腦」呂嘉威表示團隊花了很長時間協商比賽場地、聯絡各支參賽球隊，延期後又要重新計劃，更要一手一腳將4,100塊膠板砌成比賽場地，幸好疫情緩和，讓一切不可能變成可能，最終只為一圓學界球員心願。事實上，學校反應亦十分積極踴躍，是次賽事吸引多達56支中學組及32支小學組隊伍參賽，當中包括協恩中學、拔萃男書院等學界勁旅。Fiona表示和球員一樣心情興奮，期待看到連場精彩大戰。

除了正賽之外，賽事於4月4日舉行「Fun Day」活動，主辦機構和香港遊樂場協會合作，邀請40多位基層家庭小朋友參加「籃球體驗營」，透過義工團隊一系列有趣的訓練，讓小朋友提起對籃球的興趣。呂嘉威表示：「最近一年很多小朋友都少了機會做運動，我們想讓他們接觸高水平的3人籃球賽之餘，更能感受籃球帶來的正能量，過一個不一樣的兒童節！」

此外，4月6日決賽日中午開始除了有on.cc東網作賽事直播外，奧海城商場內的大螢幕將同步播放修頓場館內的激戰，大會並且在商場內擺放宣傳攤位讓市民參與，一齊感受3人籃球的魅力。

蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽

日期：

4月2日、3日、5日、6日（決賽）

地點：灣仔修頓場館

參賽隊伍：

中學男子組：32隊 中學女子組：24隊

小學男子組：16隊 小學女子組：16隊

*為使場地較易控制人流，需為登記人仕方可進入

*決賽日由on.cc東網直播（4月6日中午12時開始）