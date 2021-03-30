威爾斯VS捷克 大聖爺盡地一煲！
2021年03月30日 12:00
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威爾斯周二深夜出戰世盃外E組第2場賽事，對榜首球隊捷克。自1958年起未打入過世盃決賽周嘅威爾斯，世盃外首場就要對，世界1哥比利時，最終以1比3落敗，佢地即將對小組1勝1和嘅捷克。
捷克狀態大勇，對住比利時都踢成1比1，而第1場對愛沙尼亞更大炒6比2，其中效力韋斯咸嘅蘇錫克取得3個入球，成為捷克史上首位喺世界盃外圍賽，上演帽子戲法嘅球員 。
今季蘇錫克已為韋斯咸射入9球，係陣中首席射手，比效力熱刺嘅威爾斯隊長加里夫巴利多4球，今場兩位英超球星正面交鋒，球迷唔好錯過。
直播表
周三0:00am 世盃外 阿塞拜疆 Vs 塞爾維亞
有線664、604台
周三2:45am 世盃外 斯洛伐克 Vs 俄羅斯
有線662、602台
周三2:45am 世盃外 直布羅陀 Vs 荷蘭
有線664、604台
周三2:45am 世盃外 盧森堡 Vs 葡萄牙
有線661、601台
周三2:45am 世盃外 威爾斯 Vs 捷克
有線603台