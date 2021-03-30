威爾斯VS捷克　大聖爺盡地一煲！

威爾斯周二深夜出戰世盃外E組第2場賽事，對榜首球隊捷克。自1958年起未打入過世盃決賽周嘅威爾斯，世盃外首場就要對，世界1哥比利時，最終以1比3落敗，佢地即將對小組1勝1和嘅捷克。

捷克狀態大勇，對住比利時都踢成1比1，而第1場對愛沙尼亞更大炒6比2，其中效力韋斯咸嘅蘇錫克取得3個入球，成為捷克史上首位喺世界盃外圍賽，上演帽子戲法嘅球員 。

今季蘇錫克已為韋斯咸射入9球，係陣中首席射手，比效力熱刺嘅威爾斯隊長加里夫巴利多4球，今場兩位英超球星正面交鋒，球迷唔好錯過。

直播表

周三0:00am 世盃外 阿塞拜疆 Vs 塞爾維亞

有線664、604台

周三2:45am 世盃外 斯洛伐克 Vs 俄羅斯

有線662、602台

周三2:45am 世盃外 直布羅陀 Vs 荷蘭

有線664、604台

周三2:45am 世盃外 盧森堡 Vs 葡萄牙

有線661、601台

周三2:45am 世盃外 威爾斯 Vs 捷克

有線603台