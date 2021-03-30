沙拿破639日國家隊入球荒　激動跪拜

利物浦星級前鋒穆罕默德沙拿周一喺非洲盃外圍賽小組G組賽事，終於為國家隊破入近兩年嘅入球荒，個人梅開二度，激動跪地叩頭慶祝，帶領埃及以4比0主場大勝科摩羅。

埃及整場控制大局，開波15分鐘就有阿仙奴嘅艾利尼轟入世界波，兩分鐘後謝里夫單刀破門，埃及領先到2比0，跟住就到沙拿表演，21分鐘接應謝里夫嘅橫傳，左腳大力推射，4分鐘後沙拿再接到隊友直傳左側窄位射入，5分鐘內梅開二度，佢即跪地叩頭，甚為激動。

沙拿呢兩個入球，終於打破了個人639日為埃及嘅入球荒，上一次佢為國家隊入波，已經要追溯到2019年6月30日，當時係非洲盃小組賽最後一輪對烏干達，跟住之後，沙拿已接近兩年無為埃及出戰，而今次國際賽期係佢兩年來第一次再為國家隊披甲。

埃及贏埋呢場，以3勝3和12分獲得小組出線，球隊贏波再加上沙拿入波，主場球迷開心到爆，賽後更衝到球場爭住要同沙拿合照，但一班球迷無戴口罩，踴到沙拿面前令到呢位國家英雄都有啲驚，不時要推開保持距離。