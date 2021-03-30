東奧測試賽重開　池江力爭3張入場券

隨着新冠肺炎疫情逐漸緩和，爭取出席今夏東京奧運的運動員亦為戰準備，戰勝血癌重返賽場的日本女飛魚池江璃花子，將於本周六起出戰在東京舉行的日本游泳奧運選拔賽，試圖登上奧運列車。

儘管池江自抗癌成功後，將目標放在2024年巴黎奧運會上，但她亦會力爭參加東京奧運的選拔，期望可在家鄉出賽，而在這場日本選拔賽中，屆時她將會出戰四個項目，當中包括三個奧運項目50米自由泳、100米自由泳及100米蝶泳，以及非奧運項目的50米蝶泳。這位「抗癌飛魚」去年8月復出以來，已先後參加了五個比賽，而且一次比一次進步，今年2月更贏得50米蝶冠軍，還在接力項目中達到奧運標準。

至於另一位日本名將萩野公介就放棄競逐400米混合泳及100米背泳，而會力爭200米個人混合泳、200米背泳及200米自由泳三項奧運資格。

東京奧組委及殘奧會組委日前開會後透露，將於四月起為奧運舉行18場測試賽，當中有5項賽事正協調邀請海外運動員參加，預計4月18至23日的跳水測試賽會是首個有海外選手爭逐的賽事，亦可讓組委會實習一下防疫措施下比賽的機會；而排球、花樣游泳、半馬拉松及田徑等，稍後比賽也想接受海外運動員參加。